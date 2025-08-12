Gobarite? Poglejte, kakšna sezona se obeta (in kotički, kjer bo gob največ)

Letošnje poletje z nestanovitnim vremenom marsikomu ni po godu, a izdatne padavine v preteklih tednih so ustvarile idealne pogoje za gobarjenje, tako da je pred nami ena najboljših poletnih gobarskih sezon v zadnjih letih.

Glive za svojo rast in razvoj nadzemnih »razmnoževalnih« delov (čemur pravimo goba) namreč potrebujejo vlago in temperature nad 15 stopinj Celzija, zato je trenutna klima kot naročena za nabiranje gob.

Če ste se minula dva vikenda že kaj potikali po slovenskih gozdovih, ste nanje najverjetneje že naleteli, a brez skrbi, to je šele začetek, saj dolgoročne vremenske napovedi kažejo, da se nam do jeseni obeta še kar nekaj deževnih dni in visokih temperatur, zato lahko pričakujemo, da bo tokratna gobarska sezona z nami radodarna vse do sredine septembra, morda celo do oktobra.

Katere gobe nabirati?

Slovenija je z gobami zelo bogata država, saj pri nas raste več kot 5000 različnih vrst gliv, od tega več kot 1000 užitnih. Izmed teh gobarski strokovnjaki sicer prisegajo na le okoli 100 vrst, saj pravijo, da ostale kljub užitnosti nimajo bistvene kulinarične vrednosti.

Med najbolj priljubljene gobe, ki jih lahko pri nas naberemo v naravi in jih večina pozna, še vedno spadajo jurčki, lisičke in marele (oz. dežnikarice), pa tudi turki in golobice – slednje so lahko nevarne, saj je nekaj vrst golobic užitnih, nekaj pa neužitnih, zato jih raje ne nabirajte, če jih med seboj ne znate ločiti ...