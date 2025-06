Do vitke postave, brez telovadbe in brez skalpela. Ja, mogoče je!

Spoznajte VelaShape 3, najnaprednejšo tehnologijo za zmanjšanje videza celulita in maščobnih oblog.

Kako deluje VelaShape 3?

V današnjem svetu so hitri rezultati in minimalen napor vedno bolj zaželeni, med vrednotami pa prevladujeta mladostnost in dobro počutje, zato postaja tehnologija za neinvazivno oblikovanje telesa VelaShape 3 prava uspešnica. Gre za najnovejšo generacijo tehnologije VelaShape, ki uporablja kombinacijo infrardeče svetlobe, bipolarne radiofrekvence in vakuumske masaže z namenom odprave celulita in zmanjšanja maščobnih oblog. Poleg vidnega učinka na videz posameznika VelaShape 3 spodbuja tudi krvni in limfni obtok telesa ter tako prispeva k naravnemu razstrupljanju organizma.

Naročnik oglasne vsebine je NYD