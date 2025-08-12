Predstavitvena informacija

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
12.08.2025 ob 09:08
Zapestje je eden izmed najbolj obremenjenih sklepov, zato so bolečine v njem pogosta težava. Pojavlja se zlasti pri posameznikih, ki opravljajo poklice ali se ukvarjajo z določenimi športnimi aktivnostmi, pri katerih sta roki in zapestji bolj obremenjeni in izpostavljeni ponavljajočim se gibom.

Zelo pogosto pa so bolečine v zapestju tudi posledica degenerativnih sprememb. A ne glede na to, kaj je pripeljalo do težav z zapestjem, je najpomembnejše, da že ob pojavu prvih bolečin, ki vztrajajo, poiščemo ustrezne načine za lajšanje in razbremenitev. Najprej namreč lahko bolečina deluje nedolžno, a se sčasoma stopnjuje in pripelje do resnejših, celo kroničnih težav.

Bolečina v zapestju je sicer lahko akutna (pozdravi se v nekaj tednih) ali kronična (ko traja več tednov, mesecev). Posamezniki pa lahko doživljajo še druge pridružene simptome, kot so mravljinčenje, otrplost prstov, otekanje, togost, šibkost, občutljivost na dotik ipd. Lahko imajo težave pri čisto vsakodnevnih in enostavnih opravilih in že najbolj preprost gib je lahko boleč. Ljudje tako pripovedujejo o bolečinah in gibalnih omejitvah pri prijemanju predmetov, gospodinjskih opravilih (pomivanje posode, likanje, kuhanje …), tipkanju ipd. Bolečina je lahko prisotna v mirovanju ali samo v gibanju, lahko pa tudi v obeh primerih.

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit

Več iz te teme:

Medicofit fizioterapija Bolečine v zapestju kineziologija

