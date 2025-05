Bi se ženske morale izogibati uživanju lanenih semen?

Lan (Linum usitatissimum) je ena najstarejših in najbolj vsestranskih rastlin, kar jih pozna človeštvo. Iz lanenih stebel že tisočletja (nekateri zgodovinarji trdijo, da vsaj 36.000 let) pridobivamo tekstilna vlakna, semena te rastline pa smo začeli uživati, ker so energijsko bogata in ugodno vplivajo na zdravje.

Zakaj je lan po vsem tem času - in kljub temu, da smo vmes izumili že ogromno drugih materialov - še vedno najboljša izbira za oblačila, si lahko preberete tukaj, tokrat pa se bomo osredotočili na zdravilne učinke lanenih semen.

Bogat vir omega-3

Gladka ploščata rjava semena modrocvetočega lana so se nekoč uporabljala predvsem pri slabi prebavi, saj vsebujejo veliko vlaknin in sluz, ki skupaj delujejo odvajalno. Vlaknine in sluz ustvarjajo tudi občutek sitosti in upočasnijo absorpcijo sladkorja v kri, zato z lanenimi semeni lažje shujšamo.

Poleg tega lanena semena premorejo še beljakovine, železo, magnezij, kalcij, kalij in vitamin B6 ter antioksidante, vendar pa sta glavni zvezdi teh semen alfa-linolenska kislina (vrsta omega-3 maščobne kisline) in lignani, fitoestrogeni oziroma rastlinski estrogeni, ki v telesu posnemajo delovanje hormonov.

Alfa-linolenska kislina (ALA) ima ogromno pozitivnih učinkov na zdravje in strokovnjaki so prepričani, da je ta vrsta omega-3 maščobne kisline ključna za zdravje srca in ožilja.

