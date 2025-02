Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

Vsakdo, ki zaradi bolečih sklepov težko vstane s stola ali pride v prvo nadstropje, ve, kako omejujoča je artroza, saj prizadene sklepe in povzroča bolečino ter omejeno gibljivost. Gre za degenerativno bolezen sklepov, ki se razvije zaradi obrabe hrustanca in najpogosteje prizadene kolena, kolke, hrbtenico in roke, vendar se lahko pojavi v katerem koli sklepu. Artroza se zaradi staranja, čezmerne telesne teže, poškodb ali ponavljajočih se obremenitev sklepov razvija postopoma.

Simptomi artroze se razvijajo postopoma. Bolniki z artrozo trpijo zaradi močnih bolečin, ki so najprej prisotne le pri obremenitvi, pozneje pa tudi v mirovanju, zaradi otrdelosti in zmanjšane gibljivosti sklepov, ki lahko tudi otekajo. Bolečina je hujša med aktivnostjo in se zmanjša v mirovanju, vendar lahko v napredovalih fazah postane stalna in močno vpliva na kakovost življenja. Sklepi so izrazito togi zjutraj ali po daljšem obdobju neaktivnosti. V napredovalih fazah bolezni pride do deformacije sklepov.

