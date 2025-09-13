SKRB ZA NOGE

Prva pomoč pri utrujenih in težkih nogah

Namesto veselih verzov Kekčeve pesmi, ki opeva dobro voljo in lahkotnost nog, si mnogi že na sprehodu samo zastokajo: »Jaz pa pojdem in zavpijem, ko me noga zaboli ...« Poskrbimo, da nas bodo noge vsak dan dobro nosile in nas na kakšnem jesenskem pohodu zaradi nepremišljenosti ne bodo morali celo drugi nesti v dolino. Obnovimo nekatera koristna pravila.
Fotografija: FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Melita Meršol
13.09.2025 ob 06:45
Melita Meršol
13.09.2025 ob 06:45

Pravila pohodništva

V vseh obdobjih življenja nas spremlja hoja. Največji učinek gotovo dosežemo prav v naravi, ki je naše skupno telovadišče. Seveda mora biti tudi vsakdanja hoja pravilna in ekonomična, še bolj pa to vel­ja za pohodništvo – zato se je treba o tem dodobra podučiti!

O koristih gibanja po naravi, ki lahko pristavi košček k odkrivanju sebe in svoje poti v življenju, ni dvoma. Pa vendar premišljeno: z načrtom poti, vremensko sliko, primerno kondicijo in obutvijo.

Hoja s palicami

Hoja s palicami je čedalje bolj priljubljena. V zavesti ljudi se je uveljavilo prepričanje, da lahko tako storijo zase še nekaj več. Palice so vsekakor odlično pomagalo pri premagovanju poti navkreber in olajšajo delo nogam oziroma jih precej razbremenijo. Pri izbiri primernih naj nam vselej pomaga strokovnjak.

FOTO: Shutterstock 
FOTO: Shutterstock 

Ogrevanje pred pohodom

Zadostuje že en neroden korak in zvin gležnja je tu. Zgodi se tudi najboljšim. Pri tem se raztegnejo ali natrgajo vezi, ki skrbijo za stabilizacijo sklepa. Znaki so precej očitni, saj začutimo ostro bolečino v gležnju, zaboli pa nas tudi takrat, ko poskušamo na poškodovano nogo prenesti težo.

Pojavijo se lahko oteklina, modrica ali rdečina. Pri zvinu gležnja obstajajo tri stopnje poškodbe: na prvi čutimo le rahlo bolečino in lahko nemoteno hodimo naprej, pri drugi lahko delno še obremenimo nogo, pri tretji pa je sklep nestabilen, hoja skorajda nemogoča, pojavi se tudi modrica.

Vezi so popolnoma pretrgane, zato je treba poiskati zdravniško pomoč oziroma gleženj pravilno mobilizirati. Ne silimo naprej po poti … Pred vsako aktivnostjo se je treba dobro ogreti, ko končamo, pa raztegnemo mišice. Izredno pomembna je kakovostna obutev.

Za pohod­ništvo potrebujemo visoke pohodne čev­lje, ki varujejo gležnje.

Ko noge postanejo težke

Utrujene noge, krči v mečih … Svoje naredijo še višje temperature: vene se razširijo, odtok krvi je slabši, kri in tekočina zastajata v spodnjih okončinah.

Prva pomoč se glasi magnezij, ki sprošča mišice. Poleg napitkov ga sicer vsebujejo polnozrnata žita, fižol in oreški in velja omeniti, da je tudi prehrana zelo pomembna pred odpravo v hribe. Med potjo ne pretiravajmo oziroma ne tekmujmo v slogu »kdo bo prvi gor«, temveč prilagodimo tempo svojim zmožnostim in delajmo premore.

Hitreje mine tudi psihološko, da ne gledamo stalno proti cil­ju, ki se zdi tako oddaljen, kot da smo stalno na isti točki. Če ugotovimo, da smo se ušteli glede zahtevnosti podviga in imamo težke noge, se nemudoma obrnimo proti dolini in se za planinski žig do prihodnjič bolje pripravimo.

Domač recept za poživitev krvnega obtoka

V steklenički zmešamo pol skodelice sončničnega olja in po pet kapljic eteričnega olja rožmarina, sivke in melise. Vsebino dobro pretresemo, kanemo nekaj kapljic v dlani in si zmasiramo stopala.

Spet doma ...

Bolečine v mišicah učinkovito lajšamo s toplo kopeljo z jabolčnim kisom. Na boleče predele si lahko polagamo blagodejne obkladke ali nežno vtiramo zeliščno mazilo iz arnike. Ta vsebuje snov helenalin, ki blaži mišično vnetje in pospešuje okrevanje.

Dvakrat do trikrat na dan se s počasnimi krožnimi gibi masiramo tudi z ognjičevim mazilom, saj deluje podobno kot arnika in le redko povzroči alergijsko reakcijo. Za otečene gležnje je najbolj blagodejna vroče-hladna kopel. Noge najprej pomočimo v posodo z vročo vodo in potem še v hladno ter vse skupaj ponovimo.

Pazimo, da gležnje vsakič potopimo pod gladino. Če nam v njih rada zastaja voda, jim namenimo vročo kopel z raztopljeno magnezijevo soljo.

Za lepe noge

Redno izvajanje vaj zaokrožimo s pravilno in redno nego stopal ter nog. Poskrbimo za pedikuro in redno uporabljamo vlažilne kreme.

Za spodbujanje mikrocirkulacije in zmanjšanje videza pomarančne kože si noge krtačimo s ščetko za suho krtačenje v smeri proti srcu. Kombiniramo dolge potege proti telesu in krožne gibe.

