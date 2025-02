Prosti radikali se množijo, ko smo pod stresom

Naše telo se pred škodljivimi prostimi radikali v normalnih razmerah brani sorazmerno dobro. Prosti radikali se množijo predvsem takrat, ko smo pod stresom, fizičnim ali psihičnim.

Načeloma se lahko zanesemo na lastno obrambo, to pa lahko okrepimo tudi z antioksidanti, torej snovmi, ki zavirajo oksidacijske procese, v katerih kot stranski produkt nastajajo prosti radikali. Kot antioksidanta tako v telesu delujejo vitamina C (askorbinska kislina) in E ter karoteni (oranžna rastlinska barvila), ki jih naše telo samo pretvori v vitamin A, pojasnjujejo na portalu Prehrana.si.

Redno uživajmo jagodičevje. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Kot pojasnjujejo strokovnjaki, je vlogo antioksidantov pri preprečevanju bolezni težko ovrednotiti, a nekatere intervencijske študije, še pred njimi pa številne laboratorijske raziskave, so pokazale, da redno uživanje rastlinskih antioksidantov zmanjšuje možnost za oksidativne poškodbe celic in s tem za nastanek nekaterih bolezni. V naravi so med najbolj zastopanimi antioksidanti polifenoli, ki jih najdemo predvsem v sadju in zelenjavi, pa tudi v zelenem in črnem čaju, kavi, čokoladi, rdečem vinu, olivah in olivnem olju ter nekaterih oreških in začimbah.

Pozitivni vpliv

Antioksidativni učinki polifenolov so bili v zadnjih letih predmet številnih študij, ki so pokazale njihov pozitivni vpliv na preprečevanje srčno-žilnih bolezni, rakavih obolenj in osteoporoze ter nevrodegenerativnih bolezni in diabetesa, a je večina raziskav njihov učinek dokazala na laboratorijskih živalih, torej še ni dovolj dokazov, da bi jih Svetovna zdravstvena organizacija uvrstila med živila, ki zmanjšujejo tveganja za razvoj naštetih bolezni.

Kurkuma velja za eno najkoristnejših začimb. FOTO: Chris Ryan/Getty Images

Opozarjajo tudi, da si lahko s prehranskimi dopolnili z visoko vsebnostjo antioksidantov celo škodujemo: sadje in zelenjava, če ju uživamo obilo in pogosto, že poskrbita za zajetno količino antioksidantov v telesu, visoki odmerki, ki bi jih lahko dosegli z neustreznim dodajanjem, pa lahko delujejo povsem nasprotno, in sicer kot prooksidanti, torej spodbudijo oksidativne poškodbe, še opozarjajo na portalu Prehrana.si. Zato se najprej posvetujmo z zdravnikom.

Uživanja sadja in zelenjave pa si seveda nikakor ne velja omejevati, za dobro počutje naj bodo tako na jedilniku kar najpogosteje divje borovnice, slive, brusnice, maline, jabolka, grozdje, rdeči fižol, rdeče zelje, slive, artičoke, črni ribez. Pijemo pravi čaj, posladkamo se s temno čokolado s čim večjo vsebnostjo kakava, jedi pa začinimo s kurkumo.