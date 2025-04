Prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. med.: »Otroke je treba v približno 30 odstotkih frustrirati že doma.«

Notranji krokodil, zbirka biografskih utrinkov in življenjskih spoznanj zdravnice, ki jih je v knjigi strnil Jure Aleksič, sporoča predvsem, da so življenjski padci morda neizogibni, a tudi, da nikoli ni prepozno, da odvržemo staro prtljago in postanemo boljši ljudje. »Vse do danes se mi še ni uspelo sprijazniti s tem, kako neopremljeni so nekateri za spoprijemanje z iztirjenji svojih otrok,« preberem v knjigi Notranji krokodil. Zakaj menite, da je tako? So »iztirjenja« danes drugačna, smo drugačni starši? K tej neopremljenosti je po mojem mnenju najbolj pripomogel prepad med generacijami....