Probiotiki so za življenje

Prijazne bakterije pomagajo ohranjati splošno dobro zdravje in počutje.
Fotografija: Probiotike lahko zaužijemo s kakovostnimi fermentiranimi živili. FOTO: Marekuliasz/Getty Images
Probiotike lahko zaužijemo s kakovostnimi fermentiranimi živili. FOTO: Marekuliasz/Getty Images

Probiotiki so živi mikroorganizmi, ki ugodno delujejo na naše zdravje in počutje. Večina bakterij, ki jih danes najdemo v probiotičnih izdelkih, spada med mlečnokislinske bakterije, najpogosteje laktobacile ali bifidobakterije. Že sama beseda probiotik pomeni podporo življenju, saj govorimo o koristnih živih bakterijah: teh je v našem telesu, ko smo zdravi in ustrezno skrbimo za organizem, več milijard, ki skupaj tako sestavljajo črevesno floro.

Prebiotiki so snovi, ki jih najdemo v rastlinah in jih telo ne more prebaviti.

Prijazne bakterije lahko pomagajo ohranjati splošno dobro zdravje in dobro počutje, tako da podpirajo zdravo delovanje jeter in s tem razstrupljanje, pomagajo pri absorpciji hranil in prebavi, spodbujajo redno izločanje mehkega blata, skrbijo za ohranjanje zdrave telesne teže, zmanjšujejo tveganje za nekatere bolezni. Probiotike lahko najdemo v številnih fermentiranih izdelkih, kot so kefir, probiotični jogurt, nekatere vrste sira, kruh iz kislega testa, pri katerem za fermentacijo uporabljajo laktobacile, fermentirano kislo zelje, kimči, tradicionalna korejska jed z mešano fermentirano zelenjavo in začimbami, kombuča oziroma fermentirani čaj, fermentirana sirotka in pinjenec.

Nahranimo jih

Prehranskih dopolnil ne uživamo na lastno pest! FOTO: Tanyalovus/Getty Images
Kot pojasnjujejo na portalu Prehrana.si, imajo probiotične bakterije posebne lastnosti, ki jim omogočajo, da na ciljnem mestu tekmujejo z zdravju škodljivimi bakterijami in tako posledično pomagajo pri dvigovanju imunske odpornosti itd. S patogenimi mikrobi tekmujejo tako, da zasedajo njihova mesta pripenjanja na sluznicah, proizvajajo različne protimikrobne snovi, vključno s kislinami, in tako spreminjajo okolje, ki postaja za patogene neprijazno. Probiotiki so žive bakterije, hranijo pa se s prebiotiki: to so snovi, ki jih najdemo v rastlinah in jih telo ne more prebaviti. Gre za prehranske vlaknine, ki črevesju in telesu na sploh prinašajo številne ugodnosti, največ pa jih vsebujejo nezrele (zelene) banane, oves, česen, borovnice, češnje, leča in šparglji.

Probiotiki spodrivajo škodljive bakterije.

V poplavi ponudbe prehranskih dopolnil so pro- in prebiotiki med najbolj priljubljenimi, a strokovnjaki opozarjajo, da velja dobro razmisliti o smotrnosti njihove uporabe. Če se prehranjujemo redno in raznovrstno, najverjetneje v telo vnesemo vse koristne snovi, prehranska dopolnila pa so smiselna predvsem med uživanjem antibiotikov, ki uničujejo tako škodljive kot tudi koristne bakterije, ter ob okužbah prebavil in prebavnih motnjah. Vedno po posvetu s strokovnjakom!

Oves je bogat s prebiotiki. FOTO: Peterhermesfurian/Getty Images
