V Sloveniji več primerov tuberkuloze, najbolj ogroženi so starejši in priseljenci

Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije je leta 2023 za tuberkulozo obolelo 10,8 milijona ljudi, 1,25 milijona pa jih je zaradi bolezni ali njenih posledic umrlo. Tuberkuloza je ena najpogostejših in najbolj smrtonosnih nalezljivih bolezni, pri nas pa je po zaslugi ustreznega nadzora nad rizičnimi skupinami in učinkovite preventive incidenca zelo nizka.

»V letu 2023 smo obravnavali 88 primerov, med obolelimi nihče ni imel rezistentne oblike,« pojasnjuje vodja Oddelka za tuberkulozo na Kliniki Golnik in Registra za tuberkulozo RS prim. Petra Svetina, dr. med., spec. interne medicine. »Med obolelimi je bilo nekaj več moških, incidenca pa je znašala 4,1 na 100.000 prebivalcev. Preliminarni podatki za minulo leto kažejo incidenco malce nad 2, obravnavali pa smo dva primera rezistentne oblike.«

Tuberkuloza je lahko usodna za starejše ter osebe s pridruženimi, kroničnimi boleznimi, nadaljuje: »Bolezen se pri nas največkrat pojavi pri starejših od 65 in priseljencih. Po pandemiji je Slovenija še bolj odprta, zato prihaja delovna sila k nam z vsega sveta. Med dejavniki tveganja so še čezmerno uživanje alkohola, kajenje, slabše socialne razmere, zdravila, ki slabijo odpornost. Veliko tveganje velja tudi za okužene z virusom hiv in intravenozne uživalce drog, a te skupine so pri nas dobro nadzorovane in redno testirane, odlično sodelujemo tudi z infektologi. To je znak dobrega javnega zdravstva, zasebni sektor si namreč ne more privoščiti tako učinkovite preventive.«

Znaki so kašelj, bolečina v prsih in izkašljevanje izmečka, tudi s sledovi

krvi.

Krajše zdravljenje

Tuberkuloza je huda nalezljiva bolezen. Okužimo se z vdihavanjem zračnih kapljic, ki vsebujejo bacile. Najpogosteje prizadene pljuča, lahko pa tudi druge organe. Znaki so več tednov trajajoč kašelj, bolečina v prsih in izkašljevanje izmečka, tudi s sledovi krvi. Pojavijo se lahko tudi povišana telesna temperatura, nočno znojenje, utrujenost, izguba teka in hujšanje ter znaki, vezani na prizadeti organ. V Sloveniji imamo na voljo vsa zdravila proti tuberkulozi, predvsem zdravljenje rezistentnih oblik je po zaslugi sodobnih zdravil do bolnikov mnogo prijaznejše. »Po novem ne traja več 18 mesecev, ampak približno pol leta. Bolnik uživa tablete, ki jih je manj kot nekoč, v bolnišnici praviloma preživi krajši čas, samo za čas kužnosti. Seveda se mora po odhodu v domačo oskrbo dosledno držati naših navodil, redno jemati zdravila, spremljati morebitne stranske učinke in uživati energijsko bogato hrano. Mora se gibati, opustiti kajenje in se izogibati alkoholu,« poudarja prim. Svetinova in pristavlja, da so ob današnjem svetovnem dnevu v ospredju prizadevanja, da hitro in dosledno izvajamo smernice za zajezitev tuberkuloze po svetu, vlagamo v zdravljenje in izvajamo cepljenje, ko je to potrebno.

V Sloveniji, kjer je pojavnost bolezni zelo nizka, je cepljenje obvezno le za novorojenčke iz družin, ki so se v zadnjih petih letih pred njihovim rojstvom priselile iz držav, kjer se tuberkuloza pogosto pojavlja, in otroke, katerih matere se zdravijo zaradi tuberkuloze.