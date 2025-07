Priporočilo lepotne strokovnjakinje za lepo kožo čez poletje

»Moje vodilo je, da strankam vedno ponudim nekaj, v kar verjamem sama, kar sem preizkusila in preštudirala, preverila. Poleg tega se vedno držim individualnega pristopa k vsaki od njih,« razloži Ana Ziherl Mali, lepotna strokovnjakinja in lastnica salona Shape, ki ji je v Slovenijo uspelo pripeljati ekskluzivno novost: blagovno znamko Future 5, katere izdelki iz zelišč in začimb temeljijo na načelih povezave našega telesa z naravo in naše duše z vesoljem.