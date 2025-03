Priljubljeno zdravilo lahko potroji tveganje za motnjo! Gotovo ga imate v omari

Nova raziskava, objavljena v reviji Nature Mental Health, je pokazala, da lahko izpostavljenost paracetamolu oz. acetaminofenu med nosečnostjo poveča tveganje za razvoj motnje pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD) pri otrocih. Študija je ugotovila, da so matere, ki so imele v drugem trimesečju v krvi zaznavne ravni tega zdravila, imele 3,15-krat večjo verjetnost, da bo njihov otrok kasneje diagnosticiran z ADHD.

Raziskovalci opozarjajo, da zdravilo ni bilo nikoli temeljito ocenjeno v povezavi z dolgoročnimi vplivi na nevrološki razvoj otrok.

Raziskovalci z univerze Johns Hopkins so med letoma 2006 in 2011 vzeli vzorce krvi 307 nosečnicam in spremljali njihove otroke do 10. leta starosti. Rezultati so pokazali, da je imelo ADHD 18 % otrok mater, ki so jemale paracetamol, v primerjavi z 9 % otrok mater, ki zdravila niso uporabljale. ADHD, ki je sicer pogostejši pri fantih, je bil pri deklicah, katerih matere so jemale zdravilo, kar šestkrat pogostejši kot pri tistih, ki niso bile izpostavljene zdravilu. Pri fantih je bila sicer opažena pozitivna, a statistično neznačilna povezava.

Potreba po ponovnem pregledu varnosti zdravila

Paracetamol se trenutno šteje kot varno za uporabo med nosečnostjo. Po podatkih Nacionalne medicinske knjižnice ZDA ga med nosečnostjo uporablja kar 62 % žensk. Vendar pa raziskovalci opozarjajo, da zdravilo ni bilo nikoli temeljito ocenjeno v povezavi z dolgoročnimi vplivi na nevrološki razvoj otrok.

»Acetaminofen je bil odobren že pred desetletji, a je morda potreben ponoven pregled s strani FDA,« je dejala dr. Sheela Sathyanarayana, pediatrinja z Univerze v Washingtonu in vodilna avtorica študije.

»To je pravzaprav edina možnost za nadzor bolečine in povišane telesne temperature med nosečnostjo, zato je potrebno še veliko dodatnih raziskav, da bi izboljšali priporočila za njegovo uporabo,« pa je dodal soavtor raziskave Brennan Baker iz raziskovalnega inštituta otroške bolnišnice v Seattlu.