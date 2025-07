Pri vnetju solzne vrečke s pravočasnim zdravljenjem preprečimo zaplete

Solze imajo pomembno nalogo pri vlaženju in zaščiti očesa. Potem ko navlažijo oko in odplaknejo prašne delce in majhne tujke, solze odtekajo skozi kanalčke v notranjem delu vek, v solzno vrečko in dalje v nos. Če se odtok na poti v nosno votlino zamaši, se lahko pojavi vnetje solzne vrečke, ki mu strokovno pravimo dakriocistitis, pojasnjuje doc. dr. sc. Gregor Hawlina, dr. med., spec. oftalmolog iz Oftalmologije Matej Beltram & Gregor Hawlina.

Kaj lahko povzroči vnetje? »Najpogostejši razlog je zamašitev odtočne solzne poti, natančneje nazolakrimalnega voda, zaradi katere se solze začnejo zadrževati v solzni vrečki. V takem okolju se hitro razmnožijo bakterije, ki povzročijo okužbo in boleče vnetje. Zaporo lahko povzročijo predhodne okužbe, herpetična vnetja, poškodbe nosnih kosti ali orbite, starostnih sprememb ali pa se zapora pojavi že ob rojstvu,« pojasnjuje dr. Hawlina.

Ob pritisku priteče iz solzne vrečke gnoj. FOTO: Yacobchuk/Getty Images

»Pri vnetju solzne vrečke običajno opazimo bolečino in oteklino ob nosnem korenu, tik ob očesu, rdečino kože na tem mestu, povečano solzenje – pogosto tečejo solze kar po licu, gnojen izcedek, ki se lahko pojavi ob pritisku na oteklino, včasih tudi povišano telesno temperaturo in splošno slabo počutje. Pri dojenčkih je pogosto prvi znak stalno solzenje in gnojenje očesa, ki se kljub zdravljenju z antibiotičnimi kapljicami ne izboljša,« razkriva strokovnjak.

Antibiotiki, gretje in počitek

V primeru, da opazite simptome vnetja solnih vrečk, je nujno obiskati zdravnika. »Če gre za akutno vnetje, se običajno predpišejo antibiotiki, gretje in počitek. Če se nabere gnoj, je včasih potrebno tudi kirurško odpiranje in čiščenje abscesa. Če se vnetje ponavlja ali je težava dolgotrajna, je rešitev najpogosteje operacija, pri kateri ustvarimo novo pot za odtok solz iz solzne vrečke v nos. Tak poseg imenujemo dakriocistorinostomija, ki se pogosto izvaja skozi nos brez zunanjih rezov, lahko pa ga opravimo tudi lasersko skozi solzne kanalčke. Pri dojenčkih, ki imajo prirojeno stenozo solznih poti, se težava velikokrat reši spontano, s pomočjo nežne masaže in morebitnega kasnejšega sondiranja solznih poti,« navaja.

Za zgornjim zunanjim kotom vsakega očesa imamo na vsaki strani po eno solzno žlezo, ki proizvaja solze in je del solznega sistema. Žleza je približno velikosti mandlja.

Vnetje solzne vrečke je sicer nadležno, a običajno hitro obvladljivo. Če se ne zdravi, se lahko razširi v okolna tkiva ali celo v orbito, kar je že resnejše stanje, ki lahko ogrozi vid, opozarja strokovnjak.

Zdravnik predpiše antibiotične kapljice. FOTO: Henadzi Pechan/Getty Images

Pogosto tečejo solze kar po licu.

»Če opazite nenadno bolečino, oteklino in gnojenje ob očesu ali če se oči dlje solzijo, je najbolje obiskati osebnega zdravnika, ki vas bo glede na težave napotil k oftalmologu. Zgodnje ukrepanje in zdravljenje lahko preprečita zaplete in potrebo po operaciji,« sklene dr. Hawlina.