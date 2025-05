Pri spolnosti brez tabujev: povejte mu direktno, kaj vas vzburja

Kako pa kaj vaša spolna sla? V odgovoru na to vprašanje bi se marsikdo na veliko hvalil oziroma, glede na dejansko stanje, prej pretiraval kot govoril resnico. Za štirimi stenami zna biti resnica precej bolj žalostna. Spolna sla namreč velikokrat ne pride kar sama od sebe, ampak se je treba zanjo potruditi. Odvisna je od številnih dejavnikov, kot so stres, daljša nesoglasja med partnerjema, nezmožnost erekcije pri moških zaradi strahu pred neuspehom v postelji in tudi strahu pred okužbo s spolno prenosljivimi boleznimi.

Slednje se da omejiti z uporabo kondomov, pri drugih dejavnikih pa se je treba nekoliko bolj poglobiti vase in poiskati rešitve za zmanjševanje njihovega vpliva. Če sta partnerja sposobna preseči, rešiti nesoglasja, je naslednji korak vnovična vpeljava romantike v odnos. Morda bo dovolj že en vikend v dvoje na morju, ko je mogoče pozabiti na vsakodnevne težave in se povsem sprostiti.

Zaščitite se in tako preprečite, da bi vam strah pred spolno prenosljivimi boleznimi ubil poželenje. FOTO: Andrewsafonov/Getty Images

Popestrite si seks

Velik zaviralec spolne sle je rutina. Pogosto se zgodi, da pari, ki so že dlje skupaj, pod stresom zaradi življenjskih obveznosti zdrsnejo v predvidljive spolne rutine. Posledica je izguba poželenja. To si je mogoče hitro povrniti s pomočjo posteljnih igric, tudi s ciljem izpolnjevanja fantazij. Strokovnjaki pred spolnim aktom predlagajo skupno masturbacijo, spolno vzburjenje lahko poveča skupno gledanje pornografskih filmov. Za druge je lahko dobra predigra igranje vlog katerih od poklicev, ki pri marsikom vzbudi veliko vroče domišljije. Tretji radi uporabljajo različne vrste erotičnih spolnih igračk, od vibratorjev, kroglic in posebnih oblačil do celo gugalnic.

Z njimi si lahko popestrite seks. FOTO: Moussa81/Getty Images

Pri seksu, kot poudarjajo strokovnjaki, vsekakor ni dobro, da si ne upamo prestopati lastnih meja –​ seveda nujno ob soglasju partnerja ter ob ustrezni zaščiti. Zelo pomembno je, da o svojih spolnih željah odprto govorimo s partnerjem, četudi se na prvi pogled zdijo povsem nore. »Ključna je komunikacija,« poudarjajo strokovnjaki. Med seksom se ne bojte partnerju povedati, v katerem položaju vam je neprijetno in v katerem neizmerno uživate. Ne sramujte se priznati, ali ste doživeli orgazem ali ne. Je res bolje, da partner živi v prepričanju, da je najboljši med rjuhami, medtem ko se vse bolj pogrezate v spolno nepotešenost, v vas pa se kopiči jeza na partnerja?