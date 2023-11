Pri artritisu si lahko pomagamo tudi s priljubljeno začimbo

Artritis nastane, ko naš imunski sistem pomotoma napade zdravo tkivo, kar povzroči vnetje in bolečino. Vnetje pogosto prizadene več sklepov hkrati, to se denimo zgodi pri dveh najpogostejših tipih artritisa, revmatoidnem in psoriatičnem. Osteoartritis se pojavi zaradi obrabe sklepov in navadno prizadene le en sklep. Otekanje sklepov povzroča bolečino, ta se pojavlja in izginja ali pa je nenehno prisotna.

Artritično bolečino lahko omilimo z izogibanjem sladki hrani in pijači, uživanjem dovolj vode in rednimi zmernimi vajami, ki izboljšujejo zdravje sklepov. Pomagamo pa si lahko še z nekaterimi drugimi naravnimi sredstvi, denimo s kurkumo, transkutano električno živčno stimulacijo ali parafinskim voskom.

Kurkumo lahko dodajate jedem ali jo uživate v obliki čaja. FOTO: Falguni Mandal/Getty Images

Kurkuma deluje protivnetno

Kurkuma, še posebno kurkumin, ki ga vsebuje, deluje protivnetno in ima lastnosti antioksidantov, zato lahko zmanjšuje vnetje in s tem bolečino. Dodajte jo jedem ali pa si privoščite čaj iz kurkume. Strokovnjaki za artritis priporočajo, da je zaužijete 500 mg dvakrat na dan. Nekateri ljudje jo težko prenašajo, povzroča jim slabost in prebavne motnje; če opazite takšne težave, jo prenehajte uživati.

Parafinski vosek pomaga pri artritisu na rokah ali stopalih.

Drug način odpravljanja bolečine pri artritisu je transkutana električna živčna stimulacija (TENS). Gre za posebno obliko zdravljenja, pri katerem naprava, ki generira električni tok, stimulira živčne celice in blokira prenos bolečinskih signalov. Naprava je dostopna na trgu in jo imate lahko doma. Uporaba je enostavna: elektrode s posebnimi obliži pritrdite na boleči sklep. Občutek na koži je rahlo zbadanje oziroma žgečkanje.

Lajša ga tudi zmerna redna vadba. FOTO: Gradyreese/Getty Images

Parafinski vosek pomaga pri artritisu na rokah ali stopalih, vroče obloge izboljšajo cirkulacijo in tako pomagajo olajšati bolečino in zakrčenost. Na trgu so naprave za parafinsko kopel, lahko pa uporabite tudi navaden čeber. Parafin v kroglicah in parafinsko olje v tem primeru segrejte na štedilniku.

Pazite, da mešanica ne bo prevroča – temperatura nikakor ne sme presegati 55 stopinj Celzija. Vosek nanesite na plastično folijo (ali ga vlijte v plastično rokavico, podobno tisti, ki jih imajo v trgovini za samopostrežbo kruha in sadja) ter jo zavijte okrog dlani ali stopal. Pustite delovati okoli 20 minut.