Pri artritisu pomaga spremenjena prehrana

Artritis pomeni različne vnetne in degenerativne spremembe v sklepu. Prizadene lahko več sklepov, lahko pa samo enega, najpogostejši obliki vnetja pa sta osteoartroza in revmatoidni artritis. Znaki artritisa se razvijajo postopoma, lahko pa se izrazijo tudi v zelo kratkem obdobju; največkrat se težave pojavijo pri odraslih po 65. letu, redkeje pa pri otrocih in mlajših odraslih. Pogostejši je pri ženskah in posameznikih z večjo telesno maso.

Od zelenjave bodo najbolj pomagali brokoli, cvetača in brstični ohrovt. FOTO: Karaidel/Getty Images

Sprememba sloga

Med značilnimi simptomi so bolečina v sklepih, togost, rigidnost in zmanjšana gibljivost sklepov, ki je povečana zjutraj, oteklina v predelu sklepov, občutljivost za dotik, atrofija mišic v predelu prizadetih sklepov, utrujenost in zmanjšan apetit. Razlogi za pojav so različni, denimo, pri osteoartrozi gre za okvaro in obrabo sklepnega hrustanca, z leti pa je možnost obnove tega vse manjša.

Zrna granatnega jabolka uživamo tudi v solati.

Ob vnetju ali poškodbi sklepa se ta naravni proces pospeši, zato se lahko osteoartroza pojavi tudi pri mlajših. Revmatoidni artritis je po drugi strani avtoimunska bolezen, kar pomeni, da telo napada lastno tkivo. Ob pojavu znakov je nujno obiskati zdravnika, ki nas bo napotil k specialistu, ta pa opredelil ustrezno zdravljenje, ki lahko vključuje zdravila in fizioterapijo, predvsem pa spremembo življenjskega sloga.

Znaki artritisa se razvijajo postopoma, lahko pa se izrazijo tudi v zelo kratkem obdobju. FOTO: Anut21ng/Getty Images

Mediteranska dieta

Tudi prehrane, iz katere velja izločiti nekatera živila oziroma zmanjšati njihov vnos, marsikaj pa je nujno pogosteje uvrstiti na jedilnik, saj pomagajo ublažiti sklepno vnetje in izboljšati počutje bolnikov. Poudarek naj bo na mediteranski dieti, torej veliko sadja in zelenjave ter zdravih, maščobnih kislin omega-3. Skuše, losos, sardele in tunina bi morali biti na jedilniku večkrat na teden, prav tako oreški, olivno olje in jogurt.

Nekatera živila pomagajo ublažiti sklepno vnetje.

Pri zelenjavi bodo najbolj pomagali brokoli, cvetača in brstični ohrovt, pogosto uživamo tudi gobe, pri sadju pa naj bodo v ospredju jabolka in jagodičevje, priporočljivo je tudi granatno jabolko. Drobna zrnca uživamo kot slaščico ali pa dodatek solatam. Bolnike z artritisom podpirajo polnozrnata živila, koristni sta tudi dve skodelici pravega zelenega čaja na dan.

Vsekakor pa omejimo uživanje rdečega mesa, soli, sladkorja, alkohola in kave.