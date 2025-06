Pretirana zaspanost ni zdrava

Slabe spalne navade, nočno in izmensko delo, premalo naravne oziroma preveč umetne svetlobe, neprimerna telesna dejavnost, prekomerno pitje alkohola in kave ter uporaba elektronskih naprav uro pred spanjem so najpogostejši motilci spanja. »Na motnje spanja lahko kažejo tudi razdražljivost, tesnoba, depresija, težave z zbranostjo, slabša učinkovitost v šoli ali službi, pomanjkanje motivacije in interesa, povečanje telesne teže,« v posebni zloženki pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

7–9 ur naj bi odrasli spali na dan.

Spanje je za vsakodnevno funkcioniranje posameznike izrednega pomena, saj omogoča procese regeneracije in rasti. »Kljub temu mnogi ljudje spijo manj od priporočene količine ali trpijo zaradi slabše kakovosti spanja. Zaradi ključne vloge, ki jo ima spanje za naše zdravje in vsakodnevno delovanje, je v vseh življenjskih obdobjih pomembno, da spimo dovolj dobro in dovolj dolgo.« Priporočena dolžina spanja pri odraslih je od sedem do devet ur, pri najstnikih od osem do deset ur in pri dojenčkih od dvanajst do šestnajst ur. »Pri najmlajših otrocih priporočena dolžina spanja vključuje dnevne počitke glede na potrebe,« še dodajajo na NIJZ.

Mnogi spijo manj od priporočene količine ali trpijo zaradi slabše kakovosti spanca. FOTO: Tatyanagl/Getty Images

Včasih se zgodi, da se kljub dovolj dolgemu spancu počutimo nenaspane. Razlogi za to so različni, od vremenskih sprememb in stranskih učinkov zdravil pa vse do tega, da se telo enostavno bori proti kakšni (hujši) bolezni. V tem primeru bo poleg počivanja posameznik najverjetneje imel še kakšne druge simptome. V nasprotju z utrujenostjo, ki je bolj povezana s pomanjkanjem energije, lahko prekomerna zaspanost zelo vpliva na vaše vsakodnevne aktivnosti. Strokovnjaki pravijo, da so najpogostejši vzroki za prekomerno zaspanost apneja v spanju, sindrom nemirnih nog, narkolepsija, depresija, starost in idiopatska hipersomnija.

Brez jasnega vzroka

Pri spalni apneji gre za motnjo, ki povzroči, da posameznik preneha dihati med spanjem. Ko se to zgodi, ga možgani poskušajo zaščititi tako, da ga prebudijo. Ljudje s hudo spalno apnejo se lahko zbudijo več kot 30-krat na uro, kar preprečuje zdrav, miren spanec. Morda ste pretirano zaspani zaradi sindroma nemirnih nog (RLS), imenovanega tudi willis-ekbom. Ta povzroča moteče občutke v nogah, pa tudi močno potrebo po njihovem premikanju. In to med ležanjem. Edina rešitev je, da posameznik vstane in začne hoditi. Seveda to pomeni, da težje zaspi in ima slabši spanec, zjutraj je neprespan. Po vrnitvi domov iz službe ali že med delovnim časom se ga razumljivo poloti močna zaspanost.

Če imate težave z uspavanjem in spanjem, poiščite zdravniško pomoč. FOTO: Getty Images

Razlog za pretirano zaspanost lahko tiči tudi v idiopatski hipersomniji. O njej govorimo, ko se pretirana zaspanost pojavi brez kakršnega koli vzroka. Izraz idiopatski pomeni, da ni mogoče najti jasnega vzroka za simptome. Tako kot pri narkolepsiji (pri njej možgani ne znajo pravilno uravnavati cikla spanja in budnosti) gre tudi v tem primeru za kronično motnjo spanja, za katero je značilna čezmerna zaspanost, in to kljub zadostnemu ali celo dolgemu spanju.

Eden od najpogostejših simptomov depresije je sprememba v navadah spanja. Morda boste spali precej dlje ali pa precej manj kot pred pojavom depresije. Če boste ponoči premalo spali, boste to poskušali nadoknaditi popoldne. Pri starejših osebah se lahko pojavi pretirana zaspanost tudi zato, ker ponoči sicer dovolj spijo, a ne tako kakovostno, da bi se lahko v celoti naspale, zato čez dan večkrat zakinkajo.