Presenetljivo! Za to tegobo pomaga tudi žvečenje

Med primarne vzroke za bolečine v ušesu spadajo akutne in kronične okužbe ušesa, poškodbe zaradi sprememb tlaka, tujki v ušesu in sinusitis. Akutne okužbe, kot je otitis media, so pogoste pri otrocih in povzročajo vnetje ter nabiranje tekočine za bobničem. Kronične okužbe lahko povzročijo trajne težave, če se ne zdravijo ustrezno. Poškodbe zaradi sprememb tlaka, na primer med poletom ali potapljanjem, lahko povzročijo bolečino zaradi nenadnih sprememb v zračnem tlaku, ki vplivajo na evstahijevo cev.

Tujkov nikoli ne odstranjujte sami.

Sekundarni vzroki bolečine vključujejo artritis čeljusti, sindrom temporomandibularnega sklepa (TMJ), okužbe zob in vneto grlo. Artritis čeljusti in TMJ lahko povzročita bolečino, ki se prenese v uho zaradi bližine sklepov ter ušesnega kanala. Podobno lahko okužbe zob ali vneto grlo povzročijo »preneseno« bolečino, ki se čuti v ušesu zaradi skupneživčne poti.

Pri otrocih so pogoste akutne okužbe. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Za lajšanje bolečine lahko veliko naredimo že doma. Med učinkovite domače metode spadajo hladni obkladki, ki jih na zunanjo stran ušesa položimo za približno 20 minut. Prav tako lahko pomaga žvečenje, saj lajša pritisk v srednjem ušesu, še posebej v primeru bolečine zaradi spremembe tlaka. Počitek v pokončnem položaju lahko zmanjša pritisk v srednjem ušesu, uporaba kapljic za uho in protibolečinskih zdravil pa lahko dodatno olajša simptome. Vendar je pomembno, da kapljice za uho uporabljamo le, če bobnič ni pretrgan.

Počitek v pokončnem položaju zmanjša pritisk v srednjem ušesu.

Če se pojavi visoka vročina, huda bolečina ali novi simptomi, kot so vrtoglavica, glavobol ali oteklina okoli ušesa, je to lahko znak resnejših zapletov in je nujno poiskati zdravniško pomoč. Prav tako je priporočljivo obiskati zdravnika, če se simptomi poslabšajo v 24 do 48 urah ali če bolečina nenadoma preneha, kar lahko nakazuje na predrtje bobniča. Zdravniško pomoč je treba poiskati tudi, če se pojavi izcedek ali če bolečina traja več kot tri dni.

Če sumite, da ima otrok nekaj zataknjenega v ušesu, je najbolje, da se obrnete na pediatra, ki bo ustrezno ukrepal. Pomembno je, da ne poskušamo sami odstranjevati predmetov, ki so se zataknili, saj lahko to povzroči dodatne poškodbe.