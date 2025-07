Presenetljive posledice zdrave črevesne flore

V prebavilih domuje res mnogo mikrobov in v zadnjih letih so strokovnjaki izvedli veliko študij, s katerimi so dokazali, da je zdrava črevesna flora med drugim zaslužna za lepo kožo, zdrava jetra, ledvice in dobro delovanje malih sivih celic.

Nekaj najbolj očitnih vplivov niza dr. Vincent M. Pedre, ameriški internist in avtor knjige Happy Gut (Srečna prebavila).

Koža

Nemalokrat težave s kožo izvirajo iz prebavil. Študije so pokazale, da se tako kot pri drugih organih nepravilno ravnovesje bakterij v prebavilih pokaže tudi na polti. Razvijejo se vnetja, akne in izpuščaji.

»Izpuščaji in ekcemi so imunski odziv na neravnovesje v črevesni flori,« razlaga Vincent M. Pedre. »Običajno jih povzroči alergena hrana, in ko določena živila umaknemo z jedilnika, izzvenijo tudi izpuščaji, saj je v prebavilih spet vzpostavi primerno razmerje mikroorganizmov.«

FOTO: Gettyimages

Možgani

Morda se marsikomu zdi, da črevesne bakterije nimajo nobene povezave z možgani, a vendar to ne bo držalo. »Presenetljivo je, da so številni nevrotransmitorji, ki neposredno vplivajo na delovanje malih sivih celic, proizvod črevesne mikroflore,« pojasnjuje internist.

Kadar je torej ravnovesje v prebavilih porušeno, omen­jenih spojin nastaja manj, s tem pa je lahko slabše tudi delovanje možganov. Skratka, za jasne in čiste misli skrbimo za zdrava prebavila.

Odpornost

Naš imunski sistem je tesno povezan z našimi prebavili. Večina imunskega sistema, kar 70 odstotkov, se oblikuje v njih. Prav v tem tiči razlog, da tedaj, ko je črevesna flora porušena, hitreje zbolimo.

Za zdrav prebavni sistem in s tem boljšo odpornost je nedvomno ključna primerna uravnotežena hrana.

FOTO: Nanci Santos/Gettyimages

Ledvice

»Ledvice skupaj s prebavili uravnavajo količino soli in vode v organizmu. Prav tako igrajo ledvice izjemno vlogo pri izločanju strupenih snovi iz telesa, ki zaidejo v prebavila,« pove Vincent M. Pedre.

Kadar se ravnovesje bakterij v črevesju poruši, denimo zaradi jemanja antibiotikov, ledvice močno trpijo, kar lahko vodi v sistemska vnetja, pretirano kopičenje strupenih snovi v telesu in tudi kronična obolenja tega organa.

Jetra

Tako kot ledvice imajo tudi jetra pomembno vlogo pri razstrupljanju telesa.

»Domala vse snovi, od hormonov, pesticidov, tok­sinov, zdravil in podobnega, jetra predelajo in izločijo skozi žolč. Če zaradi neravnovesja v mikroflori prebavila ne morejo dobro opravljati prvega koraka prebave, so jetra zato pre­obremenjena in ne zmorejo dovolj hitro nevtralizirati vseh strupov. Ti se potem vrnejo v krvni obtok, s tem pa ne trpi le ta organ, temveč celotno zdravje,« povezavo utemeljuje strokovnjak.

FOTO: Shutterstock

Telesna teža

Seveda je dejstvo, da zaužita prehrana vpliva na telesno težo, za prebavo živil pa so med drugim zaslužne bakterije v črevesju. Določena hranila izboljšujejo zdravje prebavil in s tem pomagajo pri uravnavanju teže.

»Študije so pokazale, da na težo posameznika vplivata zlasti dva rodova bakterij: Firmicutes in Bacteriodetes,« pojasnjuje Vincent M. Pedre.

In količino teh je mogoče uravnavati s pravo prehrano. Pokazalo se je, da imajo nekateri polifenoli, ki so večinoma v nageljnovih žbicah, zvezdastem janežu, surovem kakavu, zelenem čaju in lanenih semenih, pomembno vlogo pri obvladovanju količine omenjenih mikrobov. S tem, ko skrbijo za zdravo črevesno mikrofloro, pa pomagajo pri nadzorovanju telesne teže.