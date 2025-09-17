Presenetljiv vpliv zmerne vadbe na spomin

40-minutna hoja nekajkrat na teden je dovolj za ohranjanje spomina in boljše delovanje starajočih se možganov, je pokazala raziskava. Zmerna telesna aktivnost je pri skupini prostovoljcev povečala velikost hipokampusa, dela možganov, ki ji odgovoren za spomin.

Leto dni trajajoča študija, katere izsledke so objavili v reviji Proceedings of the National Academy of Sciences, je pokazala tudi izboljšanje pri opravljanju testov spomina.

»Vadba lahko deluje kot zaščita pred demenco in starostno izgubo spomina. Dokler ne najdemo zdravila, je iskanje cenovno ugodnih in enostavnih načinov za upočasnitev trenda naraščajočih primerov demence v svetu nujno,« opozarjajo strokovnjaki.

FOTO: Ridofranz/Gettyimages

Raziskava je proučevala zdrave posameznike v 60. letih, ne pa bolnikov z alzheimerjevo boleznijo ali drugimi oblikami demence.

Malo, a pogosto

Profesor Kirk Erickson je s sodelavci z Univerze v Pittsburghu želel raziskati, kakšen vpliv ima zmerna vadba na ohranjanje spomina.

120 prostovoljcev so razdelili v dve skupini. Ena je trikrat na teden 40 minut hodila na stezi, druga je izvajala le preproste vaje za raztezanje in krepitev mišic.

Med enoletno študijo so strokovnjaki spremljali dogajanje v možganih sodelujočih. Prav tako so ti na začetku, na polovici in na koncu poskusa s testi preverjali spomin.

FOTO: Saifulasmee Chede/Gettyimages

Slikanje možganov je pokazalo, da se je volumen hipokampusa pri tistih, ki so izvajali redno aerobno vadbo, povečal za približno dva odstotka. Pri tistih, ki so izvajali le raztezne vaje, se je volumen hipokampusa zmanjšal za 1,4 odstotka, kar je skladno z naravno starostno izgubo možganskega tkiva.

Obe skupini sta pokazali nekaj napredka pri testih spomina, a pri skupini, ki je hodila, je bila izboljšava povezana s povečanjem hipokampusa.

Možgani ostajajo prilagodljivi

Profesor Erickson je povedal: »Na propadanje hipokampusa v starosti gledamo skoraj kot na nekaj neizogibnega. A dokazali smo, da lahko tudi zmerna vadba poveča velikost tega dela možganov.

Možgani so torej v tej fazi življenja še vedno prilagodljivi.«

Dr. Simon Ridley iz Alzheimerjevega raziskovalnega sklada je dodal, da čeprav študija ni proučevala demence ali alzheimerjeve bolezni, kaže, da za zdrave in dobro delujoče možgane ni nikoli prepozno začeti vaditi.

FOTO: Gettyimages

»Tudi zmerna vadba, kot je hoja, lahko izboljša spomin in pomaga zaščititi možgane pred naravno starostno degeneracijo.

Vedno več je dokazov, da redna telesna aktivnost in zdrava prehrana poleg številnih drugih pozitivnih učinkov na zdravje zmanjšujeta tudi tveganje za razvoj demence,« povzema BBC.