Preprosti koraki za boljše zdravje

Za bolečino v sklepih so vzroki zelo različni. Pri resnejši, ki traja dlje časa, je treba k zdravniku, za prehodne težave so lahko krivi preobremenjenost, ponavljajoče se poškodbe in nezdravo življenje s pomanjkanjem gibanja in prevelika telesna teža.