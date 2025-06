Preproste vaje v postelji: razteg, ki bo vašo hrbtenico razbremenil za ves dan

Nekaj minut jutranjega raztezanja bo prebudilo telo, ga napolnilo z energijo, odgnalo stres in nam polepšalo dan.

Kako navadno začnemo dan? Z večkratnim prestavljanjem budilke, kuhanjem kave ali celo preverjanjem telefona? Veliko ljudi preskoči eno izmed najpreprostejših, a najkoristnejših jutranjih navad – raztezanje. Kratek razteg takoj zjutraj lahko naredi veliko razliko: prebudi telo, poveča prekrvitev, izboljša držo in seveda naše razpoloženje skozi ves dan.

Nežna jutranja rutina raztezanja lahko dolgoročno zmanjša bolečine v vratu, ramenih in spodnjem delu hrbta.

Vemo, med spanjem se telo ohladi, mišice postanejo nekoliko toge, krvni obtok je počasnejši. Povsem naravno je, da se zjutraj pretegnemo – to naredimo nezavedno, denimo ko zazehamo in razpremo roke, to počnejo dojenčki, živali. Namen jutranjega raztezanja je prebuditi telo na nežen način, povečati gibljivost sklepov ter spodbuditi cirkulacijo, kar pripomore k več energije čez dan. Sprošča tudi napetost, ki se je ustvarila med nočnim počitkom zaradi neudobne drže ali pa stresa. Nežna jutranja rutina raztezanja lahko dolgoročno zmanjša bolečine v vratu, ramenih in spodnjem delu hrbta – še posebno pri tistih, ki veliko sedijo.

S tem položajem bomo olajšali napetost v spodnjem delu hrbta ter raztegnili mišice v zadnjici. FOTO: Fizkes/Getty Images

Deset minut

Za dober začetek dneva ne potrebujemo posebne opreme, niti vadbene podloge, dovolj je postelja oz. nekaj prostora ob njej. Po turško sedimo na postelji, prepletemo prste in dvignemo roki visoko nad glavo, dlani so obrnjene proti stropu. Podaljšamo hrbtenico, v rokah in prsnem košu čutimo razteg. Zadržimo položaj za 10 sekund. Za razteg mišic na desni strani vratu potisnemo levo uho na levo ramo in zadržimo 10 sekund, sprostimo, ponovimo na drugo stran. Sledijo ramena: zakrožimo z njimi nazaj, nato naprej, dvignemo jih do ušes in potisnemo dol. Vajo za rame ponovimo trikrat.

Gremo na hrbet: ležimo s pokrčenimi koleni, stopala so na tleh. Roke iztegnemo vstran, da naredimo črko t. Ramena so na tleh, medtem pa kolena obrnemo v eno stran, držimo 15 sekund, in potem še v drugo stran. Olajšali bomo napetost v spodnjem delu hrbta ter raztegnili mišice v zadnjici. Naredimo t. i. mačko: postavimo se na vse štiri, dlani so v širini bokov in pravokotno s tlemi. Globoko vdihnemo in usločimo hrbet proti tlom, da je trtica obrnjena proti stropu, prav tako pogled.

Po turško sedimo na postelji, prepletemo prste in dvignemo roki visoko nad glavo. FOTO: Choreograph/Getty Images

Izdihnemo in usločimo hrbet proti stropu, glavo in trtico pa proti tlom. Giba ponavljamo počasi od 12- do 15-krat, ne pozabimo na dihanje; razbremenili bomo hrbtenico in izboljšali gibljivost. Ena najbolj pomirjujočih vaj je t. i. poza otroka, s katero ciljamo na spodnji del hrbta, zadnjico in rame: usedemo se na pete, naslonimo trebuh na stegna in iztegnemo roke predse. Roke naj bodo blizu glave. Nekajkrat globoko vdihnemo.

Po potrebi ali navdihu lahko naredimo še kakšno vajo, a dejstvo je, da že 10 minut raztezanja bistveno vpliva na telo in počutje – morda bomo presenečeni, da po koncu ne bomo hlepeli po kavi, saj bo telo že v polnem pogonu in ne bo potrebovalo kofeina.