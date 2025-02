Preprost test, ki razkriva, kako zdravo je vaše srce, lahko naredite sami doma (VIDEO)

Srčni kirurg z več kot 25-letnimi izkušnjami je razkril hiter in enostaven test, s katerim lahko preverite zdravje svojega srca – in to kar doma!

Dr. Jeremy London, priznani kardiovaskularni kirurg iz ameriške zvezne države Georgia, je s preprostimi nasveti o zdravju srca postal prava spletna senzacija. Čeprav redni pregledi pri zdravniku ostajajo najzanesljivejši način za oceno zdravja srca, London priporoča enostaven test, ki vam lahko že v nekaj minutah razkrije stanje vašega srčno-žilnega sistema.

Test okrevanja srčnega utripa (HRR)

Recept za zdravo srce: zdrav življenjski slog in občasni preventivni obiski zdravnika. FOTO: Guliver/thinkstock Getty Images/istockphoto

Gre za test, imenovan Heart Rate Recovery (HRR), ki meri, kako hitro se vaš srčni utrip umiri po telesni aktivnosti. Hitrejše okrevanje pomeni bolj zdravo srce, saj kaže na dobro delovanje avtonomnega živčnega sistema, ki uravnava prehode med stanjem pripravljenosti (boj ali beg) in sprostitvijo (počitek in prebava).

Kako izvesti test?

Potrebujete le napravo za merjenje srčnega utripa, kot je pametna ura ali merilnik srčnega utripa.

Opravite zmerno do intenzivno telesno vadbo za nekaj minut (npr. tek, hitra hoja, skakanje s kolebnico).

Izmerite srčni utrip takoj po končani vadbi – to bo vaš najvišji utrip.

Po eni minuti ponovno izmerite srčni utrip in zabeležite razliko.

Po dveh minutah še enkrat izmerite srčni utrip in preverite, koliko se je znižal.

S staranjem je tveganje čedalje večje. FOTO: Wavebreakmedia Getty Images/istockphoto

Redni pregledi pri zdravniku ostajajo najzanesljivejši način za oceno zdravja srca.

Kaj pomenijo rezultati?

Če vaš srčni utrip v eni minuti pade za 20 udarcev ali več, imate dobro srčno-žilno zdravje.

Če v dveh minutah upade za 50 ali več udarcev, je to idealno stanje.

Če pade za manj kot 12 udarcev v eni minuti, bi to lahko nakazovalo na slabše srčno zdravje

Kako izboljšati okrevanje srčnega utripa?

Dr. London svetuje redno aerobno vadbo (tek, plavanje, kolesarjenje) in visoko intenzivne intervalne treninge. Poleg tega priporoča dihalne tehnike, jogo in vaje za gibljivost, ki pomagajo stabilizirati živčni sistem in izboljšati splošno zdravje, poroča ladbible.com.

