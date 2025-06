Preprečite padce. Starejši so zanje bolj dovzetni

Povej mi, kako hodiš v mladosti, in povem ti, kakšnega zdravja boš v starosti. Znanstveniki lahko na podlagi hoje posameznika, starega dvajset let, napovedo, ali boste v svojih 60 letih utrpeli potencialno smrtonosen padec. Padci so glavni vzrok poškodb in tudi smrti med starejšimi. Znanstveniki zdaj pravijo, da so morda našli način, kako prepoznati ljudi z večjim tveganjem za smrtno nevarne padce, in to desetletja, preden dosežejo visoko starost. Raziskavo so opravili strokovnjaki z univerze Stanford v ZDA; ugotovili so, da so lahko natančno napovedali tveganje za padce na podlagi treh prepro...