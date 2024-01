Preprečimo raka na želodcu

O povezavi okužbe z bakterijo Helicobacter pylori (H. pylori) in rakom na želodcu so spregovorili na nedavni tiskovni konferenci v ZD Ljubljana Center, na kateri so predstavili raziskovalni projekt Togas. V sklopu raziskave bodo v šestih državah članicah EU izvedli testiranje in zdravljenje okužbe v populaciji starih od 30 do 34 let. Končni cilj raziskave je zmanjševanje umrljivosti zaradi raka želodca z zgodnjim odkrivanjem okužbe. To bi, predvidevajo medicinski strokovnjaki, zmanjšalo pojavnost raka želodca za do 63 odstotkov.

Okužba s H. pylori je najpogostejša na svetu. FOTO: Alioui Mohammed Elamine/Getty Images

Okužba s to bakterijo je najpogostejša na svetu. V Sloveniji naj bi bila s to bakterijo okužena četrtina prebivalcev. Večina nima nobenih simptomov. Okoli 80 odstotkov okuženih nima nobenih težav, pri 20 odstotkih pa povzroči resne zdravstvene probleme – med drugim gastritis in razjede na dvanajstniku, tudi raka na želodcu. Možnost nastanka okužbe je odvisna od higienskih razmer (oskrba s pitno vodo, urejena kanalizacija, število otrok v sobi, osebna higiena …). Način prenosa je fekalno-oralen ali od staršev (predvsem mame) na otroke.

Koristi zdravljenja Z zdravljenjem okužbe s H. pylori zmanjšamo tudi možnost za nastanek ulkusa (razjede) na želodcu in dvanajstniku, gastritisa (vnetje želodčne sluznice), dispepsije (občutek polnosti, napihnjenost, pekoča bolečina, spahovanje, slabost), anemije zaradi pomanjkanja železa, limfoma MALT, pomanjkanja vitamina B12, avtoimunske bolezni.

Če okužbo odkrijemo in ozdravimo v odrasli dobi, se ta pozneje ne ponovi (oziroma je verjetnost ponovitve nižja od 1 odstotka). Zdravljenje je, kot je na tiskovni konferenci navedel specialist internist, gastroenterolog prof. dr. Bojan Tepeš, strokovni vodja projekta Togas S1WP4, enostavno in obsega jemanje štirih različnih zdravil dva tedna. Zdravljenje občutno zmanjša tveganje za razvoj raka želodca, saj v skoraj 90 odstotkih prepreči njegov nastanek.

Simptomi se pojavijo pozno

Rak želodca je sicer peta najpogosteje diagnosticirana vrsta raka in četrti najpogostejši vzrok smrti zaradi raka na svetu. »Simptomi se pri tej vrsti raka pojavijo relativno pozno, zaradi česar, ko ljudje pridejo k zdravniku, pogosto ni več možno radikalno zdravljenje,« je opozoril dr. Tepeš. V Sloveniji odkrijemo 450 novih primerov bolezni na leto, 350 oseb pa umre. Pravočasno odkritje okužbe s H. pylori in zdravljenje bi po ocenah strokovnjakov zmanjšala pojavnost raka želodca za do 63 odstotkov.

V okviru projekta Togas bodo na podlagi študije, v kateri sodelujejo tudi slovenski strokovnjaki, skupaj z Mednarodno agencijo za raziskovanje raka (IARC) in drugimi strokovnjaki na podlagi zaključkov pripravili priporočila za program primarne preventive raka želodca. V ZD Ljubljana bodo 6000 zavarovancev povabili na testiranje zaradi okužbe s H. pylori. Predvidevajo, da bodo odkrili približno 20 odstotkih novih okuženih. Pri teh bodo nadalje preverili, ali je bakterija živa – če bo rezultat pozitiven, jim bodo omogočili terapijo.

Kot so poudarili na tiskovni konferenci, program zdravljenja ni agresiven, pozitivni učinki pa so precej večji od morebitnih tveganj. Tisti, pri katerih bodo bakterijo odpravili, imajo zgolj 0,5 odstotka možnosti za ponovitev okužbe, če bodo še naprej živeli v razvitih delih sveta. »Pomembno je, da se vsi mladi, ki prejmejo vabilo, nanj tudi odzovejo,« je poudaril gastroenterolog.

Starejši, ki so morda okuženi z bakterijo, trenutno v Sloveniji nimajo možnosti, da bi se testirali na H. pylori. Pripomočki za samotestiranje, ki so na voljo v prosti prodaji v lekarnah, za ugotavljanje prisotnosti bakterije niso dovolj zanesljivi. Kakšne bodo rešitve za populacijo, ki je raziskava in kasneje potencialna uvedba sistema preventive ne bosta zaobjeli, še ni znano.