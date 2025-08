Prehrana, ki lahko občutno zmanjša vročinske oblive

Strokovnjaki pogosto priporočajo prehrano, ki temelji na rastlinskih živilih, saj ta nižajo tveganje za raka in bolezni srca, pomagajo pri ohranjanju zdrave telesne teže in izboljšujejo splošno zdravje.

Nova raziskava pa kaže, da lahko tak način prehranjevanja pomaga tudi pri zmanjševanju vročinskih oblivov pri ženskah v menopavzi.

Študija, katere rezultate so objavili v reviji Menopause, je zajela 84 žensk. Polovica teh je 12 tednov sledila veganski prehrani z nizko vsebnostjo maščob in vključevanjem soje ter izdelkov iz te stročnice, druge so nadaljevale z običajno, mešano prehrano.

Po treh mesecih so se hudi vročinski oblivi pri vegankah zmanjšali za 92 odstotkov, hkrati so te v povprečju izgubile okoli 3,6 kilograma telesne teže.

FOTO: Milles Studio/Shutterstock

Ali to pomeni, da bi morale vse ženske v menopavzi postati veganke?

Ne nujno, pravijo strokovnjaki. Bolj kot popolna izključitev živalskih izdelkov je pomembno, da povečamo vnos rastlinskih živil.

»Vemo, da rastlinska prehrana prinaša splošne zdravstvene koristi,« je povedala Susan Haas, ginekologinja v bolnišnici Lehigh Valley v Pensilvaniji in dodala:

»Ta spoznanja nakazujejo, da lahko koristi pri blaženju vročinskih oblivov in da so lahko tudi predelana rastlinska živila del te prehrane.«

FOTO: Depositphotos

Zakaj je ta raziskava pomembna?

Gre za nadaljevanje študije iz leta 2023, ki je že pokazala, da rastlinska prehrana zmanjšuje pogostost in intenzivnost vročinskih oblivov. Nova raziskava je dodatno dokazala, ali so učinki enaki tudi ob uživanju bolj predelanih rastlinskih izdelkov.

»To je pomembno, saj zanika prepričanje, da morajo biti rastlinske diete nujno čiste ali minimalno predelane,« poudarja dr. Katie Jo Light iz univerze Texas A&M.

Čeprav so zelo predelana živila običajno povezana z negativnimi učinki (sladkorna bolezen tipa 2, srčne bolezni, debelost), je raziskava pokazala, da so ženske kljub temu, da so jedle predelana živila iz soje, shujšale, kar kaže na pozitiven vpliv rastlinskih živil in zmanjšanja vnosa živalskih maščob.

FOTO: Chaded2557/Gettyimages

Ali je rastlinska prehrana res koristna za ženske v menopavzi?

Da, prikimavajo znanstveniki. Sadje, zelenjava, stročnice in polnozrnata žita so bogati z vlakninami, zagotavljajo sitost in pomagajo pri ohranjanju zdrave telesne mase.

»Pridobivanje telesne teže je pogosta težava v menopavzi, rastlinska prehrana pa dokazano pomaga,« pravi Haasova.

Vendar ni nujno, da je ena dieta primerna za vse. Tudi mediteranska prehrana (ribe, zelenjava, polnovredna živila, olivno olje) je zelo priporočljiva.

Slabosti rastlinske prehrane

Pomanjkanje določenih hranil, kot so vitamin B12, vitamin D, kalcij, cink in omega-3 maščobne kisline.

Težje je zaužiti dovolj beljakovin, kar ni nezanemarljivo, saj v menopavzi upada mišična masa.

Lahko je preveč restriktivna ali težje dostopna, zlasti sveža zelenjava v določenih okoljih.

FOTO: Depositphotos

Kako se lotiti rastlinske prehrane?

Postopoma:

Vsakemu obroku dodajte več zelenjave in sadja.

Kravje ali drugo mleko živalskega izvora zamenjajte z rastlinskimi napitki (sojino, ovseno mleko).

En mesni obrok dnevno nadomestite s stročnicami.

Uporabljajte bližnjice: zamrznjena zelenjava, konzerviran fižol, hitro pripravljena polnozrnata žita.

Še za konec

Ni vam treba čez noč popolnoma spremeniti svoje prehrane.

»Naj bo preprosto, korak za korakom dodajajte rastlinska živila,« strokovnjake povzema Huffington Post.