Prehitro jedli, se ustrašili ali zboleli? To je lahko razlog za ta simpatični pojav

Nenadne kontrakcije prepone povzročijo hitro zapiranje glasilk, kar povzroči značilen zvok. Diafragma običajno deluje tako, da se pri vdihu premakne navzdol, da omogoči vstop zraka v pljuča, nato pa se sprosti pri izdihu, da omogoči izhod zraka iz pljuč skozi nos in usta. Ko pa je diafragma razdražena, se lahko nenadoma in nenadzorovano skrči, kar vodi v kolcanje. Lahko ga sprožijo različni fizični in čustveni dejavniki. Med najpogostejšimi fizičnimi vzroki so prehitro ali prekomerno uživanje hrane, uživanje začinjene hrane, gaziranih pijač ali alkohola, pa tudi nenadne spremembe temperature....