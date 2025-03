Prednosti in slabosti vodnih znamenj

Vsako znamenje ima svoje prednosti in slabosti. Če jih poznamo, lažje shajamo z njihovimi pripadniki ter ublažimo težave, če smo sami rojeni v vodnem znamenju.

Raki so ljubeči, zvesti, globoki in sočutni, a tudi pretirano občutljivi, negotovi, pesimistični, oklepajo se drugih, menjajo razpoloženja in so manipulativni. Ko nekomu zamerijo, se zaprejo kot školjka, in čakajo, da si bo drugi priklečeplazil do njih.

Škorpijoni so neustrašni, osredotočeni, uravnoteženi, strastni in intuitivni, a tudi posesivni, skrivnostni, manipulativni, ljubosumni, maščevalni in zavistni. Z njimi se ni šaliti, bog ne daj, da so vaši nasprotniki, saj ne izbirajo sredstev, da bi vas uničili. Tudi če pri tem škodijo sebi.

Ribe so umetniške, sočutne, intuitivne, senzibilne, nesebične, a tudi sanjave, odzemljene, lene, pretirano občutljive, zgubljene in pesimistične. Nanje se težko zaneseš, saj se zdi, da sploh ne živijo v tem svetu, ampak sanjajo med oblaki.