Prebolevanje konca zveze: moški trpijo enako kot ženske, včasih še bolj

Ni res, da moški ne jočejo, ko se razidejo z žensko, nasprotno, tudi njim lahko od žalosti poči srce. Zagotovo pa obstajajo razlike med njimi.

Moški imajo prijatelje, a ko se jim zgodi razpad ljubezenskega odnosa, ti neredko odpovejo. Razlogov je več, moškim je težko pokazati, da so ranjeni in da potrebujejo pomoč, zato je običajno ne iščejo drugje, ampak se poskušajo znajti sami. Raziskave kažejo, da svoje srce pogosto izlijejo na družbenih platformah, medtem ko se ženske obrnejo na svoje najbližje ali celo poiščejo pomoč v obliki psihoterapije.

Raziskave objav na temo strtih src na družbenih omrežjih so pokazale, da moški trpijo enako kot ženske, nekateri celo bolj. Omenjajo bolečine, osamljenost, žalost, solze, ponesrečene zmenke, medtem ko ženske govorijo o zlorabah v odnosih, denarju, hišnih opravilih in osamljenosti.Moški so v odnosu na splošno tisti, ki so bolj mirni in bolj prepričani, da stvar ne bo razpadla, naj se zgodi kar koli. Ko pa se to vendarle zgodi, si težko priznajo resnico in pretekli odnos dolgo prebolevajo, čeprav lahko na najbolj banalne načine, kar pa po mnenju stroke še vedno ne pomeni, da čustvujejo plitkejše.