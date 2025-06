Pozor! To je pet največjih virov mikroplastike v vašem domu (in kako se ji lahko izognete)

Nekateri predmeti, ki jih vsakodnevno uporabljamo v gospodinjstvu, v prehrano sproščajo mikroplastiko. Ta je razširjena do te mere, da je težko sledljiva.

Ti drobni delci, ki nastanejo, ko se večji plastični predmeti razgradijo, so povezani z zdravstvenimi težavami: od srčnih bolezni, raka do težav s plodnostjo.

Glede na podatke kanadske študije iz leta 2019 letno zaužijemo do 52.000 delcev mikroplastike. Zanimanje za to problematiko v javnosti narašča, pred mesecem dni so iskanja na Google trends dosegla oceno 100 in mnogi iščejo informacije, kako mikroplastika vstopa v telo ter kako se ji izogniti, navaja nemška okolijska organizacija CleanHub.

Čeprav so ti delci razširjeni v okolju, obstajajo različni viri mikroplastike tudi v domu, natančneje v kuhinji. Tu je pet takšnih.

Plastične deske za rezanje

Ameriško kemijsko društvo (ACS) je ugotovilo, da deske iz tega materiala letno sprostijo do 79,4 milijona delcev mikroplastike tipa polipropilen. To pomeni, da lahko mikrodelci preidejo neposredno v hrano.

FOTO: Praewblackwhile/Gettyimages

Rešitev:

Uporabljajte lesene deske.

Obstajajo tudi deske iz trdnih papirnatih vlaken, brez plastike.

Embalaža obrokov za mikrovalovne pečice

Tudi plastika, sicer označena kot primerna za mikrovalovno pečico, lahko ob segrevanju sprošča mikrodelce. Študija univerze Nebraska–Lincoln iz leta 2023 je dokazala, da je bilo teh v pakirani otroški hrani do štiri milijone na kvadratni centimeter.

Raziskave so pokazale, da lahko ti delci uničijo več kot polovico ledvičnih celic, kar odpira vprašanja o posledicah za zdravje ljudi.

FOTO: Monkeybusinessimages/Gettyimages

Rešitev:

Izogibajte se embalaži s ftalati, stirenom in bisfenoli, te kemikalije pogosto spremljajo plastiko in so zdravstveno sporne.

Plastične posodice za led

Plastika lahko v hladnem okolju v zamrznjeno vodo sprošča mikroplastiko, opozarjajo strokovnjaki iz HealthCentrala, spletne platforme, ki ponuja zanesljive informacije o zdravju.

FOTO: Albina_M/Shutterstock

Bolj trajnostna alternativa so posodice iz nerjavečega jekla in silikonske posodice za led.

Papirnate skodelice

Čeprav naj bi bile bolj ekološke, papirnate skodelice vsebujejo do deset odstotkov polietilena (HDPE), ki zagotavlja nepropustnost materiala.

Ob stiku z vročim napitkom se vanj lahko sproščajo tudi klorid, fluorid, sulfate in nitrati, ugotavlja študija iz leta 2021.

FOTO: Gettyimages

Rešitev:

Raje uporabljajte nerjaveče bidone, steklenice ali vrček, vsi ti zmanjšajo izpostavljenost mikroplastiki in so prijaznejši do okolja.

Čajne vrečke

Veliko čajnih vrečk je narejenih iz polipropilena, nekatere papirnate vsebujejo druge oblike plastike, kar pomeni, da niso biološko razgradljive.

Raziskava Dow University zdravstvenih znanosti iz leta 2023 je pokazala, da se lahko ob stiku z vročo vodo iz čajne vrečke sprostijo do 3,1 milijarde delcev nanoplastike.

FOTO: Nuu_jeed/Shutterstock

Rešitev: