Pozor! Te bolezni lahko povzroča oralni seks

Obstaja namreč več spolno prenosljivih bolezni, ki jih je mogoče dobiti z dajanjem ali prejemanjem oralnega seksa. Tukaj so okužbe, ki se lahko prenesejo na ta način:

Gonoreja (pogosto brez očitnih simptomov)

Gonoreja ena najpogostejših okužb, ki jo lahko dobite z oralnim seksom. Pogosto ostane neodkrita in lahko, čeprav se ne kaže z drugimi simptomi, povzroči okužbo grla.

»Gonoreja se lahko z genitalij prenese na partnerjevo grlo, redkeje pa tudi obratno, z grla na genitalije,« pojasnjujejo strokovnjaki.

Če se odkrije dovolj zgodaj, jo je mogoče uspešno zdraviti z antibiotiki navajajo na kliniki Mayo.

Klamidija (težko prepoznavna okužba)

Tudi klamidija je pogosta spolno prenosljiva okužba, ki se lahko širi z oralnim seksom. Težko jo je prepoznati, saj okuženi ne kažejo vedno simptomov.

»Nismo povsem prepričani, kako pogosto se klamidija prenese na grlo, vendar vemo, da se to lahko zgodi,« opozarjajo strokovnjaki.

Zgodaj odkrita in pravilno zdravljena z antibiotiki, je po podatkih portala WebMD, premagljiva v enem tednu.

Sifilis (lahko povzroči razjede)

Sifilis se prenaša z vaginalnim, analnim in oralnim seksom in je zelo nalezljiv. Pri okužbi z oralnim seksom lahko povzroči razjede v ustih.

»Sifilis je pogosta okužba, ki se prenese z genitalij na katerikoli del ust ustnice, dlesni, nebo ali zadnji del grla,« pravi dr. Dennis Fortenberry.

Če je odkrit zgodaj, ga je mogoče zdraviti z zdravili. Če ostane nezdravljen, lahko povzroči poškodbe možganov, paralizo ali slepoto.

HIV (možen prenos pri določenih oblikah oralnega seksa)

Tudi virus HIV se lahko prenese z oralnim seksom, in sicer, če pride do ejakulacije v usta ali grlo, kar poveča tveganje za okužbo.

»Brez ejakulacije je tveganje za prenos precej manjše,« pravi zdravnik. Čeprav trenutno še ne obstaja zdravilo za HIV, obstajajo zdravila, ki pomagajo obvladovati simptome in okuženim omogočajo daljše ter bolj zdravo življenje.

Hepatitis A, B in C

Po besedah dr. Fortenberryja je mogoče vse tri oblike hepatitisa dobiti tudi z oralnim seksom. Hepatitis je vnetje jeter, ki ga povzroča okužba in se prenaša s telesnimi tekočinami.

»Skoraj vsak stik s telesnimi tekočinami okužene osebe lahko pomeni tveganje,« opozarja. Okužbe s hepatitisom A običajno minejo same, a vseeno zahtevajo zdravniški nadzor.

Hepatitis B in C nimata splošno dostopnega zdravila in običajno zahtevata dolgotrajno zdravljenje.

Trihomoniaza (parazitska okužba)

Trihomoniaza je okužba s parazitom, ki je običajno prisotna na področju genitalij. Dr. Fortenberry pravi, da se redko prenaša z genitalij v usta, a tudi to ni izvzeto.

»Večina meni, da se ne prenaša oralno, a se je to že zgodilo,« opozarja. Po podatkih CDC se okužba običajno pozdravi z enkratnim odmerkom antibiotika.

Genitalni herpes (povzroča lahko bolečino ali srbenje)

Genitalni herpes je še ena okužba, ki se lahko prenese z oralnim seksom. Po besedah dr. J. Dennisa Fortenberryja, profesorja pediatrije na Medicinski fakulteti Univerze v Indiani, obstajata dve vrsti virusov herpesa, ena je pogosteje povezana z ustnicami in usti.

Okužena oseba lahko oralnim seksom prenese katerokoli vrsto virusa na partnerja, okuženi partner pa jo lahko nato prenese nazaj. Ni pomembno, kdo daje ali prejema oralni seks, prenos je možen v obe smeri.

Virus herpesa povzroča srbenje, blago bolečino, draženje ter pojav majhnih mehurčkov, ki se tvorijo v skupkih, povzema 24sata.hr.