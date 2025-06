Pozor! Sončni žarki so najmočnejši v tem delu dneva

Sončni žarki v zmernih količinah brez dvoma ugodno vplivajo na nas. Spodbudijo tvorbo nam po­trebnega vitamina D, znižajo krvni tlak in tkivo je bolje preskrbljeno s kisikom.

Drži tudi, da moramo poleti zunanje aktivnosti načrtovati tako, da nismo pretirano izpostavljeni nevarnim žarkom in vročini.

FOTO: Shutterstock

Nujna zaščita

Na izpostavljenih delih telesa vedno uporabljajmo kremo z zaščitnim faktorjem 30 ali več, nanesemo jo vsaj 20 minut pred odhodom ven in nanos ponovimo vsaki dve do tri ure – še posebno po kopanju ali med športnimi aktivnostmi.

Na izbiro je veliko tako imenovane sončne kozmetike, poleg ustrezne zaščitne kreme za obraz in telo ne pozabimo na vlažilna razpršila z nižjim faktorjem.

Koži vrnemo nekaj izgubljene vlage tudi z njimi, zato se kar obilno škropimo. Najpomembnejše pa je, da se izogibamo soncu med 10. in 16. uro, takrat so UV-žarki najmočnejši, večje je tudi tveganje za poškodbe kože in nastanek kožnih bolezni.

FOTO: Gettyimages

Moč UV-žarkov

Če kljub pazljivemu ravnanju in ustrezni zaščiti dobimo opekline, moramo kožo oskrbeti s hladnimi obkladki. Ker smo se na soncu pregreli, obstaja prav tako nevarnost dehidracije.

Kožo dodatno zaščitimo z nošenjem pokrivala, sončnih očal in lahkih oblačil, ki pokrivajo izpostavljene predele. To pomaga preprečevati sončne opekline, prezgodnje staranje kože in zmanjšuje tveganje za kožnega raka.

Piti moramo dovolj tekočine, vode ali mlačnega zelenega čaja. Pri blažjih opeklinah si lahko pomagamo s hladnim navadnim jogurtom, ki ga nanesemo na prizadete dele. Na ohlajeno kožo pa namažemo gel aloe vere, ki nanjo deluje blagodejno, jo pomirja in hladi obenem.

Gel blaži bolečine, preprečuje okužbe, pospešuje celjenje kože in tvorbo nove povrhnjice.

Če se poleti odpravimo v hribe, smo prav tako oziroma še bolj izpostavljeni nevarnim žarkom. Zrak je redkejši, zaradi skal, ki odbijajo svetlobo, je moč UV-žarkov še večja.

FOTO: Gettyimages

Tako kot si zaščitimo kožo s kremo za sončenje, moramo poskrbeti tudi za oči. Športna očala naj vsebujejo tudi polarizacijo oziroma filter, ki zmanjšuje bleščanje.

Lanene brisače za lase

Pred odhodom na počitnice si je dobro priskrbeti tudi ustrezna zaščitna sredstva, namenjena lasem. Sonce in morje jim namreč odvzameta vlago, zato postanejo suhi, manj prožni in izgubijo sijaj.

Na voljo je veliko sredstev v praktičnih razpršilih, ki skrbijo, da jim poletno sonce, slana voda in veter ne bodo prišli do živega. Lase vedno tudi nežno razčesujemo, saj se luskasti sloj v vodi napne in postane občut­ljiv.

Morda kot zanimivost omenimo, da so babice nekoč po umivanju las za večji lesk uporabljale lanene brisače.