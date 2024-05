Poznate to zdravilno rastlino? Lajša ogromno zdravstvenih težav

Pljučnik (Pulmonaria officinalis) je trajnica, ki zraste do 30 centimetrov visoko. Ima svetlo zelene liste s pegami in cvetove, katerih barva je odvisna tudi od pH rastišča. Najprej so rdeči, nato se spremenijo v vijolične, na koncu cvetenja pa so modri. Pljučnik cveti od marca do konca maja. Najdemo ga na travnikih in pašnikih, posekah in ob gozdovih, predvsem po svetlih listnatih gozdovih. Rad ima globoko vlažno zemljo. Nabiramo cvetočo rastlino brez korenin ali spomladi liste.

