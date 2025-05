Pozabimo na dvigalo, pojdimo peš

Zadnja sreda v aprilu je bila znova namenjena – stopnicam. Točneje, izogibanju dvigalom, kar pa bi moralo biti naša stalnica, kot nas že vseskozi spodbujajo strokovnjaki. Vsakdo bi moral vztrajati pri uporabi stopnic, ko je to le mogoče, o koristih te zdrave navade pa nas bodo prav kmalu prepričali pozitivni učinki na telesno pripravljenost in počutje, če bomo le vztrajali, nam zagotavljajo.

Hoja spodbuja krvni obtok.

Redna telesna dejavnost pomaga pri obvladovanju debelosti, bolezni srca in ožilja, uravnava in nadzira na novo nastali arterijsko hipertenzijo in sladkorno bolezen tipa 2, zmanjšuje simptome tesnobe in depresije ter izboljšuje miselne procese in spanec, poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, hoja po stopnicah pa kot ena od oblik aerobne telesne dejavnosti prinaša številne koristi za zdravje.

Dan brez dvigal je že uveljavljena mednarodna iniciativa, katere namen je spodbuditi čim več ljudi k vsakodnevnemu gibanju in uporabi stopnic. Tako pomagamo nižati raven stresa, uravnavati krvni tlak, nadzorovati telesno težo, izboljšati telesno pripravljenost in počutje, poleg tega s hojo po stopnicah prihranimo čas in električno energijo.

V prostem času in na dopustu čim več izletov in potepanj opravimo peš. FOTO: Gbh007/Getty Images

Stopnice kot poligon

Brezplačna uporaba stopnic je dostopna povsod, s hojo po stopnicah pa mimogrede povečamo telesno dejavnost, in to brez posebnega napora, lahko pa seveda povečamo intenzivnost, tako da pospešimo. Če imamo stopnice doma, lahko te izvirno uporabimo kot poligon, denimo, na njih lahko izvajamo sklece ali izpadni korak, tako da prestopamo stopnice.

S hojo po stopnicah mimogrede povečamo telesno dejavnost.

Tudi tekoče stopnice lahko pretentamo, namesto da se na njih peljemo, po njih hodimo, pomembno je, da je hoja vedno naša prva izbira pri premikanju. Hodimo v službo in po opravkih, med dopustom in v prostem času čim več izletov in potepanj opravimo peš. Dež naj ne bo ovira, ustrezno osvetljeni se lahko na sprehod odpravimo tudi po temi. Hodimo čim pogosteje, čim dlje in čim hitreje! Morda bomo po dolgem sprehodu utrujeni, a bomo povsem prerojeni: hoja namreč spodbuja krvni obtok, telesne celice tako dobijo več kisika, zato je povsem upravičeno trditi, da vsakodnevna hoja ohranja mladostni videz.