Kronična utrujenost: povzroča jo covid in ta presenetljivi dejavnik

Strokovnjaki natančnega vzroka za kronično utrujenost še ne poznajo, največkrat gre za kombinacijo različnih dejavnikov. Pogosta je po prebolelih virusnih okužbah, denimo po gripi ali covidu-19, lahko je odziv telesa na kronični stres ali čustvene stiske, zanjo so včasih odgovorni deloma oslabljen ali čezmerno aktiven imunski sistem, hormonsko neravnovesje, genetska preobčutljivost ali telesna preobremenitev oziroma neaktivnost.

Morda pa je za utrujenost, ki se je ni mogoče znebiti, kriv kateri od naslednjih razlogov, ki jih lahko z malo drugačnim načinom življenja učinkovito odpravimo.

Preveč sedenja

Sodoben, pretežno sedeč življenjski slog ni prijazen do zdravja in počutja. Če ob tem zanemarjate redno vadbo in vedno najdete nešteto izgovorov, da je ne vključite v svoj vsakdan, je odgovor na vprašanje, zakaj ste vedno utrujeni, kot na dlani in se glasi: zaradi preveč sedenja in premalo gibanja, torej že omenjena telesna neaktivnost.

Vsaj trikrat na teden za najmanj 20 minut intenzivno vadite, med samim delom pa si večkrat vzemite odmor, vstanite od mize in se dodobra razgibajte.

FOTO: Paul Fourk/Gettyimages

Pretiravanje z zasloni

Običajno gre pretiravanje z zasloni z roko v roki s preveč sedenja in ta kombinacija je usodna za dobro počutje.

Tudi zato, ker svetloba zaslonov slabo vpliva na nastajanje hormona spanja melatonina v mož­ganih, zaradi česar se zmanjša kakovost spanca, to pa lahko pripomore k razvoju kronične utrujenosti.

Premalo železa

Med posledicami pomanjkanja železa v krvi so nepravilno bitje srca, pomanjkanje kisika v telesu, bledična polt, slabša odpornost in kronična utrujenost.

Za slabokrvnost so bolj kot moški dovzetne ženske, eden od načinov premagovanja je uživanje živil z visokim deležem železa.

Najboljši viri tega minerala so rdeče meso, stročnice, jajca, zelena zelenjava, oreščki in semena. Če se stanje s spremenjenim načinom prehrane ne izboljša, so primerni dodatki prehrani, ki pa naj jih po pregledu krvi predpiše zdravnik.

Perfekcionizem

Težnja po popolnosti človeka izčrpa. Posameznik je zaradi nje stalno pod pritiskom ter obremenjen z visokimi pričakovanji do sebe in drugih, kar možgane tako obremenjuje, da se pojavi kronična utrujenost.

V tem primeru je rešitev spremenjen način razmišljanja. Res je, tega ni lahko doseči, a če vam bo z veliko truda uspelo, boste poplačani tudi z dobrim počutjem.

Premalo vode

Že blaga dehidracija po­slabša zbranost, storilnost in počutje. Oteži namreč vse telesne funkcije, zaradi nje se med drugim zmanjša prostornina krvi, ta postane gostejša in se počasneje premika po krvnih žilah, zato telesni organi dobijo manj kisika in nastopi izčrpanost.

V tem primeru je edina rešitev primerna količina dnevno popite vode.

FOTO: Anastasiia Krivenok/Gettyimages

Preskakovanje zajtrka

Zajtrk je najpomembnejši dnevni obrok, telesu namreč že zjutraj zagotovi energijo. Številne študije so pokazale še, da so ljudje, ki ne jedo zajtrka, pogosteje žrtve kronične utrujenosti.

A ni vseeno, kakšen je. Bogat z enostavnimi ogljikovimi hidrati stanje poslabša, vključuje naj beljakovine, sestavljene ogljikove hidrate in zdrave maščobe.

Hrana z visokim glikemičnim indeksom

Živila, ki vsebujejo veliko predelanega sladkorja, bele moke in drugih enostavnih ogljikovih hidratov, telesu hitro zagotovijo energijo, ki pa prav tako hitro, s padcem krvnega sladkorja, tudi izgine.

Pojavi se izčrpanost, ki je posledica nepravilne prehrane ter premagljiva z uživanjem živil z nizkim glikemičnim indeksom, saj ta ne povzročajo tako velikih nihanj ravni krvnega sladkorja.

Pozabljanje nase

Skrbite za družino, pomagate prijateljem, na vas se zanašajo sosedje, vi pa pozabljate nase in na svoje potrebe, zadovoljstvo ter s tem dobro počutje. Prav je, da radi pomagate, a ne glede na to se naučite najprej poskrbeti zase.

Preobremenjenost s klici, e-pošto, dražljaji z družbenih omrežij …

Stalna dosegljivost izčrpa. Zato si dovolite vzeti odmor od elektronske pošte in klicev.

Prav tako se od časa do časa odtrgajte od družbenih omrežji. Pre­obremenjenost z vsemi informacijami na dolgi rok ne prinaša nič dobrega in je lahko razlog za kronično utrujenost.

FOTO: Nensuria/Gettyimages

Nepravilna spalna rutina

Spalna rutina je, ob primerni količini spanja, prvi pogoj za dober spanec, ki zagotavlja dovolj energije.

Zato poskušajte vsak večer k počitku leči ob istem času in ob približno istem času, ne glede na to, ali gre za prost ali delovni dan, skočite iz postelje.

Prava spalna rutina in spanec, ki ga ni ne premalo in ne preveč, najbolje od sedem do devet ur na noč, sta zaveznika dobrega počutja in zadovoljive količine življenjske energije.