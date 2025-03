Povrnimo telesu izgubljeno moč s spremembo slabih navad

Topli spomladanski sončni žarki so lahko dober motivator za ponovni zagon telesne aktivnosti. Pozimi kar malo pozabimo na telovadbo, saj zaradi krajših dnevov in nižjih temperatur raje obsedimo na kavču. Za telo dolgotrajno lenarjenje vsekakor ni priporočljivo, saj je dokazano, da se lahko z redno telesno aktivnostjo ter zdravo prehrano izognemo marsikateri bolezni.

»Vsak gib šteje. Bodimo aktivni. Vsakdo. Vsepovsod. Vsak dan,« prebivalce opogumljajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). V svoj vsakdan tako vključite različne intenzivnosti in oblike gibanja, vključno z vajami za mišično moč. Prav tako, svetujejo na NIJZ, omejite količino časa, ki ga preživite sede: »Nadomestite ga z več telesne dejavnosti katere koli intenzivnosti ter redno prekinjajte sedenje.«

Dober primer vaj z lastno težo so počepi. FOTO: Getty Images

Za redno telesno aktivnost vam ni treba zapraviti gore denarja, saj se lahko odpravite na tek ali hojo po naravi. Lahko pa telovadite tudi doma. In sicer z izvajanjem vaj z lastno težo. V pol ure tako lahko v celoti razmigate celotno telo. Še več. Če pri vajah uporabljate še nekaj kilogramov težke uteži, boste obenem okrepili mišice.

V pol ure lahko v celoti razmigate telo.

Izogibajte se sladkorju

Če ste pozimi pretiravali s hrano, bogato z maščobami in sladkorjem, se vam to zagotovo pozna že na telesu. Vsekakor bo pri izgubi kilogramov pomagala redna telesna aktivnost, a samo to ne bo dovolj. Treba je spremeniti vsakodnevni jedilnik.

Prehrana naj bo uravnotežena in zdrava. Le tako boste zaužili dovolj mineralov in vitaminov. Jejte živila, bogata z maščobnimi kislinami omega-3, in sicer ribami, avokadom, lanenimi semeni in orehi. Zelo pomemben je vitamin E; v telo ga boste vnesli z mandlji, sončničnim oljem, lešniki, orehi in oljem pšeničnih kalčkov.

Treba je spremeniti vsakodnevni jedilnik. FOTO: Mediaphotos/Getty Images

Vitamin B6, navajajo na nacionalnem portalu o hrani in prehrani prehrana.si, kot koencim sodeluje pri presnovi beljakovin, pomemben je pri presnovi ogljikovih hidratov in maščob, vpliva na funkcije živčnega sistema, imunsko odpornost, sintezo hemoglobina ter razvoj možganov v maternici in zgodnjem otroštvu. Dobri viri so perutnina, svinjina, ribe, nekatere vrste zelenjave z visoko vsebnostjo škroba, gomoljnice, krompir, mlečni izdelki, banane. Ne pozabimo na vitamina A in D: prvega najdemo v korenju, sladkem krompirju, bučah, čiliju, paradižniku, rdeči čebuli, špinači, marelicah in mangu, drugega v ribah, mleku, pomarančnem soku in žitaricah. Prav tako se je dobro izogibati s sladkorjem bogatim brezalkoholnim pijačam. Namesto tega vsak dan spijte vsaj liter vode ali nesladkanega čaja.

Pravi strup za telo je kajenje. Kot poudarjajo na NIJZ, kajenje tobaka škoduje tako rekoč vsakemu organu v človeškem telesu in škodljivo vpliva na zdravje vse življenje. »Zaradi bolezni, pripisljivih kajenju, umreta dve tretjini kadilcev, ki v povprečju izgubijo okoli 10 let življenja. V Sloveniji je kajenje tobaka vodilni preprečljivi vzrok smrti,« poudarjajo in še, da je vzročno povezano s številnimi vrstami raka, boleznimi dihal, srca in ožilja ter mnogimi drugimi, kot so sladkorna bolezen, motnje erekcije in revmatoidni artritis.