Popočitniški stres lahko traja tudi do nekaj tednov! Ukrotite ga

Psihologi in psihiatri so si edini, da je počitek izjemno pomemben za naše mentalno zdravje. Njegove koristi se občutijo tudi na delovnem mestu, saj smo spočiti bolj učinkoviti, ustvarjalni, tudi zdravi in zadovoljni. Vendar se pozitivne posledice dopusta pogosto pokažejo šele kasneje – prvi dnevi po njem so za marsikoga precej stresni.

Mnogi občutijo žalost, ker se je dopust končal, marsikdo pa z nostalgijo premišljuje o lepih, a minulih dneh. Pojav je tako pogost, da ima celo svoje ime – popočitniška depresija. Simptomi poleg naštetega vključujejo zaskrbljenost, žalost, razdražljivost, težave s spanjem ali utrujenost, nemir, slabo motivacijo za delo in težave z zbranostjo. Ti občutki lahko trajajo do dva tedna. Bolj ko je stresna služba, večja je verjetnost, da bodo dolgo vztrajali.

Če ste jih opazili pri sebi, si lahko pomagate na različne načine. Eden od teh je, da si daste nekaj časa za navajanje na običajen življenjski ritem, in sicer tako, da z dopusta pridete kak dan ali dva prej in se doma psihično pripravljate na ponoven začetek dela. Na list papirja zapišite aktivnosti v službi, ki jih radi opravljate. Svoj dan organizirajte spet tako, kot ga imate med delovnim tednom, da se spet navadite na ustaljeni ritem.

Ukrepate lahko že pred odhodom na dopust. Pogosto pomaga, da se vrnete v urejeno okolje (pospravljeno stanovanje), v službi pa že imate okvirno organiziran načrt dela. Ta dva opravka zato uredite, še preden odidete na počitnice. Prav tako si lahko že pred dopustom pripravite hrano za prvi in drugi dan po vrnitvi in jo daste v zamrzovalnik. Tako se vam ne bo treba takoj ukvarjati z nakupovanjem in kuhanjem. Včasih pomaga, če je prvi delovni teden po dopustu nekoliko krajši. Organizirajte si dopust tako, da boste delo začeli recimo v sredo in boste imeli tako tik po počitnicah pred seboj le tri delovne dni.

Začnite počasi

Psihologi svetujejo, da si, če vas po dopustu prevzamejo negativna čustva, najprej dovolite čutiti to, kar čutite. Priznanje čustev je namreč prvi korak k izboljšanju počutja. Na glas izrecite tisto, kar vas teži, na primer: Žalosten/-a sem, saj po dopustu ne bom več mogel/-a preživljati toliko časa z ljudmi, ki jih imam rad/-a.

Razumite, da vaša reakcija ni nenavadna in da podobno občutijo mnogi. Veselite se stvari, ki jih imate, kadar niste na dopustu. Morda ste na počitnicah pogrešali svojo posteljo, kruh iz bližnje pekarne ali prijazne sosede. Razmišljajte o teh stvareh in občutite hvaležnost zanje.

Premislite, kako bi lahko najlepše, kar ste doživljali na počitnicah, prenesli v svoj vsakdan. Če je to na primer čas, ki ga preživite v naravi, ga poskusite vnesti več v svoj vsakdanji urnik.

V službi začnite počasi. Dajte si čas, da se privadite na običajno delovno rutino in rešujte eno nalogo za drugo. Ne postavljajte si previsokih standardov in ne povezujte svoje vrednosti s produktivnostjo. Najprej morate poskrbeti zase in za svoje zdravje. Uvedite v svoj urnik sprostitveno dejavnost – sprehod po gozdu, meditacijo, klepet z znanci, vadbo. Dovolj je, da to počnete 15 minut na dan. Dodatno vas bo v dobro voljo spravilo načrtovanje naslednjega dopusta.

Če popočitniška negativna občutja trajajo več kot dva tedna, poiščite strokovno pomoč.

