Pomlad mnogim prinese zgago, kriv je pretiran imunski odziv

Pomlad nas z višjimi temperaturami in vnovičnim razcvetom največkrat razveseli, mnogi pa se te dni držijo za glavo, saj jim cvetenje rastlin prinaša veliko več nelagodja kot zadovoljstva.

Koncentraciji prahu v zraku namreč sledi dvig ravni histamina v telesu, sledijo pretirani odziv imunskega sistema in alergijske reakcije, zaradi povečanega delovanja protonskih črpalk pa se poveča tudi izločanje želodčne kisline, kar lahko povzroči zgago.

Prilagodimo jedilnik

Ne le to, večja izpostavljenost dnevni svetlobi dvigne raven kortizola, hormona, ki lahko upočasni prebavni sistem, zato je lahko nelagodje posameznika še večje, pomlad pa nič kaj prijazna. Na koncentracijo cvetnega prahu v zraku ne moremo vplivati, lahko pa se dodobra prilagodimo okoliščinam in si ublažimo težave.

Prva koraka sta izogibanje alergenom, če nam ti nagajajo, in uživanje predpisanih zdravil, če je tako odločil zdravnik. Ključna je dodatna skrb za želodec, če nam nagaja zgaga, tu pa je najpomembnejši ukrep prilagoditev jedilnika.

Kamilica deluje protivnetno ter blaži želodčne krče in bolečine.

Strokovnjaki največkrat priporočajo preprosta živila, zelenjavo, kuhano na sopari. Žvečimo in goltamo jo počasi, da ne razburkamo želodčnih sokov. Pomagajo nam polnovredna žita, riž, ječmen, kuskus, bulgur, krompir, banane, manj mastni mlečni izdelki, manj mastne ribe, od začimb pa koper in ingver. Vsekakor se izogibamo citrusom, paradižniku, alkoholu in kavi, povedo izkušeni, ki prisegajo tudi na kamilični čaj, ko so težave zares hude. Kamilica namreč deluje protivnetno ter blaži želodčne krče in bolečine. Čaj skuhamo iz žlice cvetov; za minuto jih povremo, potem pa jih pustimo počivati v vodi za 30 minut. Mlačni čaj pijemo po jedi.