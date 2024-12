Pomembna je dobra ustna higiena

Afte so majhne, plitve razjede, ki se razvijejo na mehkih tkivih v ustih ali na dnu dlesni. Pojavijo se posamezno ali v skupinah na notranjih površinah lic, ustnic, jezika, na dnu dlesni ali na mehkem nebu. Običajno imajo belo ali rumeno sredino in rdeč rob ter so lahko zelo boleče. V nasprotju s herpesnimi razjedami se aftozni ulkusi ne pojavljajo na površini ustnic in niso nalezljivi, kar pomeni, da jih ni mogoče prenesti s poljubljanjem ali drugim stikom.

Razlikovanje med aftami in herpesom je bistveno, saj gre za dve različni stanji. Herpesne razjede, znane tudi kot vročinski mehurji, povzroča virus herpes simpleks in so zelo nalezljive. Pojavljajo se kot skupine bolečih, tekočih mehurjev, običajno na zunanjih delih ust, kot so ustnice, in lahko se razširijo na druga področja obraza. Nasprotno pa afte niso povezane z nobenim virusom in se pojavijo izključno v ustni votlini.

Pogosteje pri mlajših

So precej pogoste, saj prizadenejo približno 20 odstotkov svetovnega prebivalstva vsaj enkrat v življenju. Pogosteje se pojavljajo pri mladostnikih in mladih odraslih, zlasti pri ženskah, kar je lahko povezano s hormonskimi spremembami. Poleg tega so ponavljajoče se afte pogosto dedne, kar kaže na možno genetsko komponento ali skupne okoljske dejavnike, kot so določena živila ali alergeni.

Zdravila ni, nekoliko lahko pomaga izpiranje ust.

Čeprav je natančen vzrok za njihov nastanek še vedno nejasen, zdravniki menijo, da k izbruhom prispeva kombinacija različnih dejavnikov. Med morebitne sprožilce spadajo manjše poškodbe ustne votline, prehranske pomanjkljivosti, alergijske reakcije na določene bakterije v ustih, hormonska nihanja in čustveni stres.

Pogosto se začnejo z občutkom ščemenja ali pekočine, ki se pojavi dan ali dva pred dejanskim pojavom razjede.

Manjše so ovalne, z rdečim robom. Celijo se brez brazgotinjenja v enem tednu do dveh. Večje so manj pogoste, vendar večje in globlje. So okrogle z jasno določenimi robovi, ki so včasih nepravilni. Lahko so izjemno boleče in lahko trajajo do šest tednov. Za njimi pogosto ostanejo brazgotine.

Kdaj k zdravniku

Herpetiformne afte so redke in se običajno pojavijo pozneje v življenju. Kljub imenu niso povezane z okužbo z virusom herpes. Te razjede so zelo majhne (velikosti konice igle) in se pogosto pojavijo v grozdih od 10 do 100, ki se lahko združijo v eno veliko razjedo. Imajo nepravilne robove in se običajno zacelijo brez brazgotinjenja v enem tednu do dveh.

Če imate nenavadno velike afte, razjede, ki se ponavljajo, ali razjede, ki trajajo več kot dva tedna, je priporočljivo obiskati zdravnika. Prav tako je smiselno poiskati pomoč, če imate hude bolečine, ki jih ne morete obvladati z domačimi ukrepi, ali če imate visoko vročino skupaj z aftami.

Lahko so posledica številnih dejavnikov. Eden izmed pogostih sprožilcev je stres, ki lahko oslabi imunski sistem in povzroči vnetje v ustni votlini. Poleg tega lahko razjede sprožijo manjše poškodbe, kot so ugriz v lice, poškodbe zaradi zobnega aparata ali preveč intenzivno ščetkanje. Prehrana igra pomembno vlogo, saj lahko živila, kot so citrusi, paradižnik, kava in čokolada, povzročijo draženje in povečajo tveganje za nastanek ulkusov. Afte lahko povzroči tudi pomanjkanje vitaminov, zlasti B12, folne kisline, železa in cinka.

Povzročajo jih tudi nekatere bolezni

Nekatera zdravstvena stanja so povezana z večjo pojavnostjo aft. Celiakija, občutljivost za gluten, lahko povzroči razjede zaradi vnetja v črevesju. Podobno lahko Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis, ki sta vnetni črevesni bolezni, povzročita razjede v ustni votlini. Z aftami je povezana Behcetova bolezen, redka motnja, ki povzroča vnetje krvnih žil po celem telesu.

Manjše minejo v enem tednu do dveh.

Preventivni ukrepi vključujejo izogibanje sprožilcem, kot so določena živila in stresne situacije. Pomembna je dobra ustna higiena, ki vključuje redno ščetkanje z mehko ščetko in izogibanje zobnim pastam z natrijevim lavril sulfatom, ki lahko draži ustno sluznico. Zdrava prehrana, bogata z vitamini in minerali, lahko pomaga preprečiti pomanjkanje hranil, ki prispevajo k nastanku ulkusov. Priporočljivo je uporabljati zaščitne voske za zobne aparate, da se izognete poškodbam ustne votline. Za afte ni zdravila, nekoliko pa pomaga izpiranje ust.