Pomanjkanje magnezija je lahko zelo neugodno za telo in počutje

Magnezij je pomemben mineral, ki sodeluje v več sto procesih v telesu; med drugim skrbi za delovanje srca in mišic ter podpira zdrave kosti. Pomaga pri sintezi beljakovin in delitvi celic, uravnava glukozo v krvi in krvni tlak, podpira delovanje živčnega sistema in skrbi za elektrolitsko ravnovesje. Pomemben je tudi za normalno tvorbo DNK in RNK.

Dragoceno vlogo ima pri preprečevanju mišičnih in predmenstrualnih krčev, motenj v delovanju imunskega sistema, pomaga odpravljati nespečnost ter zaplete pri srčno-žilnih boleznih in pri možganski kapi. Zadostna količina magnezija v telesu izboljša preživetje pri diabetesu, raku, osteoporozi, ledvičnih in številnih drugih obolenjih.

Dobri viri so oreški, polnozrnata žita, stročnice in zelena zelenjava ter krompir. FOTO: Aamulya, Getty Images

Magnezij je naravno prisoten v mnogo živilih.

Nekateri dovzetnejši

Pomanjkanje minerala pa je lahko zelo neugodno za telo in počutje. Vpliva namreč na ravnovesje elektrolitov v telesu, poveča tveganje za nastanek srčnih bolezni, kapi, pa tudi za znižan serumski nivo kalcija in kalija, poudarjajo na portalu Prehrana.si. Manjše pomanjkanje lahko povzroči zmedenost, slabši tek, mišične krče, predvsem ob telesni dejavnosti, otopelost, povišan krvni tlak, glavobol, utrujenost in motnje v srčnem delovanju.

Res pa je, da je zaradi razširjenosti magnezija v prehrani hujše pomanjkanje minerala zelo redko, mirijo strokovnjaki in poudarjajo, da so za to dovzetnejši sladkorni bolniki, starejši odrasli ter ljudje z zmanjšano absorpcijo ali povečanim izločanjem magnezija. Potrebe po magneziju so večje tudi pri profesionalnih športnikih in telesno dejavnih. Znojenje in regeneracija mišic namreč zahtevata večje količine tega minerala, večje potrebe po tem so tudi v nosečnosti.

Več ga potrebujejo tudi nosečnice. FOTO: Mykola Sosiukin, Getty Images

Magnezij je, kot rečeno, naravno prisoten v mnogo živilih, dobri viri pa so oreški, polnozrnata žita, stročnice in zelena zelenjava ter krompir. Vsebujejo ga tudi mleko, perutnina, pomaranče, banane ter kava in čaj. Načeloma so dobri viri magnezija tista živila, ki vsebujejo višjo vsebnost klorofila, torej zelenega barvila pri rastlinah, in prehranske vlaknine. Večje količine ga vsebujejo tudi nekatere mineralne vode, delno lahko pomaga tudi voda iz pipe.

Pomemben je tudi za normalno tvorbo DNK in RNK.

Magnezij lahko po priporočilu strokovnjaka zaužijemo tudi v obliki prehranskega dopolnila, ki je smiselno ob zmanjšani absorpciji minerala, denimo, pri bolnikih s črevesnimi boleznimi, sladkorno boleznijo tipa 2, ob povečanem izločanju urina, zlorabi alkohola, uživanju nekaterih zdravil in diareji. Izgubo magnezija povzročajo tudi fitati, kofein, fosfati, kuhanje in uporaba nekaterih gnojil.