Pomagajo regrat, čemaž in mlada čebula: preprosto nad spomladansko utrujenost

Pregovorna spomladanska utrujenost je posledica večjih dejavnikov. K njej res nekoliko pripomore premik ure na poletni čas, svoje pa pridajo še spreminjajoče se vreme, pomanjkanje nekaterih vitaminov in mineralov, tudi hormonske spremembe, sezonske alergije in nenadoma povečana aktivnost na prostem.

Zadeva je vse prej kot prijetna, vendar na srečo ne nepremagljiva, kako jo obvladati, svetuje 24sata.hr.

Izkoristite vitamin D

Ko se podaljšujejo dnevi in jih vse pogosteje ožarja sonce, se večkrat podajte na sveži zrak in izkoristite pozitivne učinke vitamina D, ki v koži nastaja pod vplivom sončnih žarkov ter je izjemno pomemben za močan imunski sistem in za več energije v organizmu.

Dobrodošel kratek počitek

Vsak dan si vzemite 20 minut in jih namenite samo sebi: skuhajte si najljubši zeliščni čaj, se umirite in globoko dihajte ali si privoščite kratek dremež in poskrbite, da vas med njim nihče ne bo motil.

Vendar naj dremež res ne traja dlje kot 20 minut, da ne bi motil nočnega spanca in zadeve še poslabšal.

Izberite lažjo hrano

Osredotočite se na več sadja in zelenjave ter manj predelanih ogljikovih hidratov, ki povzročajo velika nihaja ravni sladkorja v krvi in s tem še okrepijo utrujenost.

Izkoristite z vitamini in minerali polne prve spomladanske darove narave in se pogostite s svežim regratom, čemažem, mlado čebulo, divjimi šparglji ter podobnim, kar zaradi bogastva hranljivih snovi dvigne raven energije v telesu.

Poskrbite za dober spanec

Če želite premagati utrujenost in izčrpanost, poskrbite, da boste na noč spali vsaj sedem, a ne več kot osem ur in pol.

V posteljo se vsak večer podajte ob istem času, približno uro pred spanjem izklopite telefon in računalnik ter se posvetite rutini pred spanjem.

Ob skodelici toplega čaja ali mleka vam bo pomagala tudi topla kopel z eteričnimi olji, kot sta olji sivke ali kamilice.

Ti blažita posledice stresa in tesnobe, z njima se boste sprostili, zato hitreje zaspali in bolje spali ter lažje premagovali spomladansko utrujenost.