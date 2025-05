Najboljši položaj spanja za daljše življenje

Vsak ima svoje večerne rituale in spalne navade: nekateri v sen potonejo ob nežni glasbi, drugi ne morejo zaspati brez popolne tišine. Nekateri uporabljajo nočne lučke, drugi popolnoma zatemnijo prostor.

Je pa pri tej zgodbi pomembno še nekaj: položaj, v katerem spimo. Verjeli ali ne, ni vseeno, kako spite. Določeni položaji lahko vplivajo na zdravje in dolžino življenja, trdijo strokovnjaki.

Najbolj zdrav položaj za spanje

Po mnenju zdravnikov je spanje na levi strani najboljši položaj za dolgo in zdravo življenje. Razlogov za to je več in imajo znanstveno ozadje:

»Med spanjem se med drugim iz možganov izločajo škodljive snovi. Spanje na boku, zlasti na levi strani, pozitivno vpliva na ta proces in lahko zmanjša tveganje za nevrološke bolezni, pojasnjuje znanstvenica Helen Messier z univerze Calgary.

Boljša prekrvavitev

»Ležanje na levi strani zmanjšuje pritisk na veliko veno, ki vrača kri proti srcu. To je še posebej pomembno za nosečnice in osebe s srčnimi boleznimi,« pravi strokovnjak za spanje Andrew Colsky.

FOTO: Ilona Titova/Gettyimages

Boljša prebava

Ker se želodec in trebušna slinavka nahajata na levi strani telesa, spanje na tem boku olajša prebavo, zmanjša zgago in omili refluks.

Ščiti hrbtenico in zmanjšuje bolečine

Ortopedski kirurg Gbolahan Okubadejo svetuje, da poleg spanja na boku uporabite še blazino med koleni. Tako se kolki poravnajo, razbremeni se spodnji del hrbta, kar lahko pomaga zmanjšati bolečine v hrbtenici.

Kaj pa spanje na hrbtu?

Ta položaj je drugi najbolj priporočljiv. Enakomerna razporeditev telesne teže razbremeni hrbtenico in sklepe. Za dodatno podporo spodnjemu delu hrbta se priporoča majhna blazina pod koleni.

Vendar če imate težave s spalno apnejo ali smrčanjem, morda ni primeren. Spanje na hrbtu dodatno zoži dihalne poti in poveča tveganje za srčne bolezni ter možgansko kap.

Najslabši položaj za dolgo življenje

Strokovnjaki se strinjajo, da je spanje na trebuhu najslabši položaj. Med njim sta znatno obremenjena vrat in hrbtenica ter oteženo dihanje.

»Ko ležite na trebuhu, morate glavo obrniti vstran, da lahko dihate, kar ustvarja dodaten pritisk na vratna vretenca,« pojasnjuje Colsky.

FOTO: Gettyimages

Če vseeno ne morete spati drugače, poskusite spati z zelo nizkim vzglavnikom ali brez njega in z majhno blazino pod boki, da zmanjšate napetost v spodnjem delu hrbta.

Spanje je več kot samo položaj

Položaj spanja je pomemben, a ni edini dejavnik, ki ga je pri nočnem počitku dobro upoštevati. Še pomembnejša za dolgo in zdravo življenje sta kakovost in trajanje spanca.

Strokovnjakinja za motnje spanja Chelsea Perry poudarja, da za zdaj ni dovolj raziskav, ki bi jasno in nedvoumno povezale določen položaj z dolžino življenja:

»Vemo pa, da so dosledna spalna rutina, kakovostna vzmetnica in zdrave spalne navade ključnega pomena za zdravje. Priporočajo se vzmetnice srednje trdote ali iz spominske pene, ki podpirajo hrbtenico.«

FOTO: Gettyimages

Zaključek

»Namesto da se obremenjujete s tem, v katerem položaju spite, se osredotočite na to, da si vsak večer privoščite od 7 do 9 ur kakovostnega spanca«,« svetuje Perryjeva.

Če želite živeti dlje, posvetite več pozornosti svojemu spancu, ne le položaju. Izberite dobro vzmetnico, poskrbite za trajanje in globino spanja, izogibajte se ekranom pred spanjem in si zagotovite mirno, udobno okolje.

In če že izbirate položaj: leva stran je odličen začetek, navaja portal Verywell Health.