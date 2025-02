Polnozrnata so polna hranil

Polnozrnata žita zagotavljajo vlaknine, vitamine, minerale in druga hranila in nasploh veljajo za ključen del zdrave prehrane. Bogata so z železom, magnezijem, manganom, fosforjem, selenom in vitamini B. Vsebujejo tudi prehranske vlaknine, ki so nujne za zdravo prebavo ter pomagajo pri vzdrževanju stabilne ravni krvnega sladkorja.

Vlaknine v polnozrnatih žitih prispevajo k občutku sitosti, kar lahko pomaga pri uravnavanju telesne teže. Poleg tega vsebujejo antioksidante, ki ščitijo celice pred poškodbami zaradi prostih radikalov. To lahko zmanjša tveganje za razvoj nekaterih vrst raka.

Eno najbolj zdravih polnozrnatih žit je oves. Vsebuje antioksidant avenantramid, ki je povezan z zmanjšanim tveganjem za raka debelega črevesa in nižjim krvnim tlakom.Je tudi odličen vir betaglukanov, vrste topnih vlaknin, ki pomagajo pri zniževanju LDL-holesterola.

Dieta brez glutena

Čeprav so žita zdrava, zadnje čase marsikdo njihovo uživanje omejuje ali jih celo popolnoma odstrani z jedilnika. Na eni strani so to bolniki z astmo, alergijami, intolerantni na gluten, bolniki s celiakijo, tisti, ki bolehajo za glivičnimi okužbami, ter bolniki z artritisom in nekaterimi avtoimunskimi boleznimi. Pri njih naj bi umik žit z jedilnika izboljšal zdravstveno stanje. Diete brez glutena lahko pomagajo zmanjšati bolečine v medenici pri ženskah z endometriozo, motnjo, zaradi katere tkivo, ki obdaja notranjost maternice, raste zunaj nje. Dieta brez glutena lahko pomaga zmanjšati bolečino, ki jo doživljajo ljudje s fibromialgijo, pripomogla naj bi k boljšemu duševnemu zdravju. Mnogi se za odstranjevanje žit z jedilnika odločajo predvsem zaradi hujšanja.

Kot opozarja Nataša Koltak Ferčič, mag. farm., iz Lekarne Ptuj, članica Lekarniške zbornice Slovenije, moramo razlikovati med brezglutensko dieto in dieto brez ogljikovih hidratov. »Bolniki s celiakijo morajo izbirati živila iz polnovrednih brezglutenskih žit,« poudarja. Mednje spadajo proso, riž in oves. Tudi kvinoja je bogata z vitamini, minerali, beljakovinami in antioksidanti. Naravno je brez glutena in vsebuje vse esencialne aminokisline.

Večina diet brez žit vključuje vsaj majhne količine psevdožit, kot so kvinoja, amarant in ajda. Psevdožita, ki jih pripravljamo in uživamo podobno kot žita, se strokovno ne štejejo k žitu.

Dieta brez žit ima lahko malo ogljikovih hidratov, kdor jih želi več vključiti v prehrano, jih lahko dobi iz sadja, stročnic in škrobne zelenjave, kot so krompir, buče in sveža koruza.