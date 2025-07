Poleti so vnetja oči pogostejša, na to morate boti pozorni

Sončna svetloba je nujna za razvoj vida, a nam obenem prinaša tudi UV-žarke, ki lahko oči poškodujejo. Poleti očem pretijo tudi drugi dejavniki, zato velja dosledno upoštevati nasvete strokovnjakov.

Vsi vemo, da je nevarno sevanje najmočnejše med 10. in 16. uro, zato se soncu takrat izogibamo, predvsem pa ga nikoli ne opazujemo z golim očesom, saj si lahko poškodujemo očesno ozadje in poslabšamo vid. Pojavijo se lahko akutne poškodbe, ki so lahko zelo boleče, praviloma pa se odpravijo brez posledic ob podpori hladnih obkladkov, mazil, umetnih solz in počitka.

Ob vnetju čim prej obiščimo zdravnika.

Poškodbe so lahko tudi trajne, torej kronične: razvijejo se lahko kožni rak, spremembe veznice, siva mrena in starostna degeneracija rumene pege. Vse to je mogoče tudi preprečiti, zato izberemo kakovostna sončna očala, ki zagotavljajo 100-odstotno zaščito pred UV-žarki, in nosimo pokrivala z dolgimi krajci. Ne pozabimo, UV-svetloba je izrazita tudi v oblačnem vremenu, na višjih predelih pa je še nevarnejša.

Kapljic ne delimo

Poleti oko dražijo tudi veter in visoke temperature ter neprijetno ozračje v klimatiziranih prostorih. Mnogi izsušene oči in kontaktne leče negujejo z umetnimi solzami, kar je nujno za ohranjanje vlažnosti in čistočo površine veznice in roženice. Pri tem velja zlato pravilo, da kapljic ne delimo z nikomer, saj tako tvegamo prenos morebitne bakterijske ali virusne okužbe.

Ob vnetju čim prej obiščimo zdravnika, ob prvih znakih pa si lahko težave blažimo z umetnimi solzami. Takrat tudi ne nosimo kontaktnih leč, skrbimo za dosledno higieno rok in se izogibamo stikom, saj so virusna obolenja zelo nalezljiva. Higiena rok je seveda pomembna tudi sicer, ne pozabimo na temeljito umivanje po nanosu sončne kreme.

Sredstva za zaščito pred soncem so lahko dražeča, zato si ob morebitnem stiku oči temeljito umijemo s sladko tekočo vodo. To naredimo tudi po plavanju v bazenu ali morju, saj lahko klor in morska sol prav tako povzročita kopico težav in nelagodja. Pred plavanjem si odstranimo kontaktne leče.

Nosimo kakovostna sončna očala in pokrivala s širokimi krajci. FOTO: Peopleimages/Getty Images