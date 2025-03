Poiščite vzroke za stres in jih odpravite, ne obležite na kavču

Stres je človekov vsakdanji spremljevalec, zato je še kako pomembno, da se znamo z njim učinkovito spopasti. Pri odpravljanju manjših in kratkotrajnih stresnih situacij lahko pomaga že malo daljši sprehod v naravi, pri večjih in tudi dolgotrajnih pa brez spremembe življenjskega sloga ne bo šlo.

Preveč obveznosti naenkrat na delovnem mestu vas lahko spravi v stisko. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Prvi korak pri spopadanju s stresom je vsekakor njegova prepoznava. Velikokrat se ga namreč ne zavedamo, čeprav nanj pogosto opozarjajo zdravstvene težave in sprememba razpoloženja. Nekatere boli želodec, drugi pogosteje posegajo po alkoholnih pijačah, tretji se začnejo izogibati družbi, četrti trpijo za nespečnostjo in zaradi nenehne utrujenosti čez dan vse težje funkcionirajo.

Ko se začnemo zavedati, da je kriv stres, je pomemben drugi korak, in sicer odpravljanje vzrokov zanj. Če si pri tem ne znate sami pomagati, je priporočljivo obiskati strokovnjaka. Morda je za strahove pred neuspehi na delovnem mestu denimo kriva slaba samopodoba, morda ste si na glavo nakopali preveč obveznosti, ker nadrejenemu denimo ne znate reči ne. S podobnimi težavami se lahko srečujete v zasebnem življenju; nenehna skrb za družinske člane in vse manj časa zase dolgoročno lahko privedeta do občutka nemoči.

O težavah se pogovorite z družinskim članom ali prijateljem.

Odmerek smeha

Po opravljenem prvem in drugem koraku bo borba s stresom vsekakor lažja. Strokovnjaki pravijo, da je lahko, če želimo zmanjšati njegove negativne vplive na telo, dovolj že deset minut umika iz vsakdanjosti. Tako kot pri preprečevanju večine bolezenskih stanj je tudi tukaj zelo pomembna telesna aktivnost. Vsak dan si vzemite čas vsaj za sprehod v naravi. Na delovnem mestu si večkrat vzemite nekaj minut aktivne pavze, torej vstanite, se razmigajte ali pretegnite. Da preusmerite misli, za nekaj trenutkov zaprite oči in večkrat globoko vdihnite.

Vzemite si čas za sprostitev. FOTO: Peopleimages/Getty Images

V prostem času ne obležite na kavču, pojdite ven, na sprehod, tek, obiščite vodene vadbe, tudi meditativne. Vsekakor vam bo v veliko pomoč, če si boste znali vzeti čas zase. Zakaj se ne bi umaknili v svoj svet s poslušanjem priljubljene glasbe ali z branjem knjig?

Morda boste v trenutkih, ko boste zelo nemirni in živčni, pomislili, da to, kar doživljate, ne zanima nikogar. A to ne drži. Strokovnjaki pravijo, da je zelo dobro, da se o težavah, ki se v vas zajedajo vsak dan, pogovorite z družinskim članom ali prijateljem. Ne samo da vam bodo prisluhnili, morda vam bodo pokazali morebitne rešitve, saj so se morda tudi sami spopadali s podobnimi izzivi. Tako boste spoznali, da niste sami in da obstajajo rešitve.

Med nasveti za premagovanje stresa je smeh: preberite vic, oglejte si komedijo ali se družite s prijatelji in se sprostite. V takšnih trenutkih boste pozabili na vsakodnevne tegobe in se izvili iz črnih misli. V stresnih situacijah nikakor ne posezite po alkoholu; ta vas morda res sprosti, a vam hkrati da lažno upanje, da so vse težave izginile. Ko ste spet trezni, se te vrnejo, z njimi pa tudi stres.