Pogosto po spolnem odnosu

Bakterijski cistitis, najpogostejša oblika, se pojavi, ko bakterije iz zunanjega okolja vstopijo v urinarni trakt skozi sečnico in se začnejo množiti. V večini primerov so za to odgovorne bakterije vrste Escherichia coli (E. coli), vendar lahko okužbo povzročijo tudi druge vrste bakterij. Pri ženskah se pogosto pojavi po spolnem odnosu. Okužba lahko doleti tudi tiste, ki niso spolno aktivne, saj ženski genitalni predel pogosto že naravno vsebuje bakterije, ki lahko povzročijo cistitis.

Pomembno je, da se bolezen ne razširi na ledvice. FOTO: Mi-viri/Getty Images

Na prvi vtis nedolžne snovi, kot so pena za kopanje, osebni higienski spreji ali spermicidni geli, lahko povzročijo alergijsko reakcijo in s tem vnetje mehurja. Vedno preverite, ali niste morda preobčutljivi za tovrstne izdelke.

Povzročijo ga lahko tudi določena zdravila. Vnetje mehurja med drugim povzročajo zdravila, ki se uporabljajo pri kemoterapiji. Tudi sevanje, uporabljeno pri zdravljenju raka v medeničnem predelu, lahko povzroči vnetne spremembe v tkivu mehurja. Pri bolnišničnem zdravljenju obstaja nevarnost za okužbo pri dolgi uporabi katetra.

Kdaj k zdravniku

Pri cistitisu je ključno, da ga začnemo zdraviti čim prej, saj lahko sicer povzroči resne zaplete. Ob pojavu simptomov čim prej poiščite zdravniško pomoč. Simptomi so pogosta in boleča potreba po uriniranju, pri čemer se lahko pojavijo pekoč občutek, prisotnost krvi v urinu, moten urin, urin z neprijetnim vonjem, nelagodje v medenici, občutek pritiska v spodnjem delu trebuha in nizka telesna temperatura. Če se pojavijo še bolečine v hrbtu ali ob strani, vročina in mrzlica, slabost in bruhanje, je nujno takoj poiskati zdravniško pomoč, saj so to znaki, da je okužba prešla na ledvice.

Pomoč brusnic Brusnice so naravno sredstvo za preprečevanje ponavljajočih se okužb sečil. Vsebujejo proantocianidine, ki preprečijo, da bi se bakterije prilepile na stene mehurja. Vendar brusnice niso učinkovite kot zdravljenje, ko je okužba že prisotna.

Brusnice so naravno varovalo pred vnetjem mehurja. FOTO: Gitusik/Getty Images

Preprečimo ga lahko s preventivnimi ukrepi. Eden najpomembnejših je pitje veliko tekočine, saj to pomaga izpirati bakterije iz sečil, pogosto uriniranje preprečuje, da bi bakterije predolgo ostale v mehurju. Nujna je pravilna higiena; brisanje od spredaj nazaj po veliki potrebi pomaga preprečiti širjenje bakterij z analnega predela v sečnico.

Pitje tekočine varuje pred okužbo.

Bakterijski cistitis se običajno zdravi z antibiotiki. Pomembno je, da se zdravljenje zaključi v celoti, tudi če simptomi izginejo prej, saj lahko prekinitev povzroči ponovitev okužbe. Pri nebakterijskih oblikah je zdravljenje usmerjeno v odpravljanje vzroka. Pri cistitisu, ki ga povzročajo zdravila, je morda treba prilagoditi terapijo, pri radiacijskem se lahko uporabijo zdravila za zmanjšanje vnetja.