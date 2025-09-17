Podpirajo prebavo, krepijo srce

Slive so priljubljeno jesensko sadje, ki ne ponuja zgolj kulinaričnega užitka. So prava zakladnica hranilnih snovi in zdravilnih učinkov, ki ugodno vplivajo na prebavo, srce, kosti in celo možgane.

Vsebujejo celo vrsto vitaminov in mineralov, ki jih naše telo nujno potrebuje. Denimo vitamini skupine B, ki sodelujejo pri presnovi energije, ter vitamin C, ki krepi imunski sistem in spodbuja nastajanje kolagena. Od mineralov velja omeniti kalij, ki pomaga uravnavati krvni tlak in preprečuje zadrževanje odvečne vode v telesu, ter magnezij, ki krepi mišice in kosti ter lajša utrujenost. Slive so bogate tudi z železom, ki preprečuje slabokrvnost, in fosforjem, ki skrbi za zdravje zob in kosti.

Da so slive, zlasti suhe, priljubljeno in učinkovito naravno sredstvo proti zaprtju, ni le ljudska modrost, temveč znanstveno potrjeno dejstvo. Vsebujejo veliko prehranskih vlaknin, ki spodbujajo delovanje črevesja, pa tudi sorbitol, ki ima blag odvajalni učinek. Redno uživanje nekaj suhih sliv na dan lahko pomembno izboljša prebavo, in to brez zdravil.

Bogate so s prehranskimi vlakninami. FOTO: Voyagerix/Getty Images

Slive so bogate z antioksidanti, med katerimi izstopajo polifenoli, ki pomagajo nevtralizirati škodljive proste radikale. Slednji so krivi za pospešeno staranje celic in nastanek kroničnih bolezni, kot so srčno-žilne (te so eden vodilnih vzrokov smrti v razvitem svetu) in diabetes. Redno uživanje sliv lahko prispeva k zaščiti telesa pred oksidativnim stresom in dolgoročno podpira zdravje. Kalij in antioksidanti blagodejno vplivajo na srce in ožilje. Kalij skrbi za uravnavanje srčnega ritma in preprečuje previsok krvni tlak, vlaknine pomagajo zniževati raven holesterola v krvi.

Flavonoidi so povezani z boljšim spominom in koncentracijo

Raziskave so pokazale, da uživanje sliv pozitivno vpliva tudi na zdravje kosti. Še posebno suhe naj bi zmanjševale izgubo kostne mase in pomagale preprečevati osteoporozo. To gre pripisati kombinaciji vitaminov in mineralov, predvsem vitamina K, bora, kalcija in magnezija, ki so ključni za močne kosti. Poleg tega lahko uživanje sliv blaži vnetja v telesu, kar blagodejno vpliva na sklepe. Suhe imajo v primerjavi s svežimi višjo energijsko vrednost zaradi višje vsebnosti sladkorjev, pravijo strokovnjaki s portala prehrana.si in še: »Bogatejše so tudi s prehranskimi vlakninami, vitamini in minerali, še posebno z vitaminom K, kalijem, bakrom in so vir železa.«

Flavonoidi, ki jih vsebuje tudi to sočno sadje, so povezani z boljšim spominom in koncentracijo, saj spodbujajo prekrvavitev možganov in varujejo živčne celice. Čeprav so sladke, imajo nizek glikemični indeks, kar pomeni, da ne povzročajo hitrega dviga krvnega sladkorja. Tako so primerne tudi za diabetike, seveda v zmernih količinah.