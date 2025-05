Kroži srhljiv trend: dekleta »prej in potem«, zdravniki opozarjajo na nevarnost

Na TikToku že nekaj časa kroži nov trend, v katerem dekleta objavljajo svoje fotografije pred nezdravo zvezo in po njej, pri čemer so nekatere spremembe resnično šokantne – desetine pridobljenih kilogramov, otečen obraz, akne … dekleta so pogosto povsem neprepoznavna.

Koliko lahko nezdrav odnos dejansko vpliva na fizični videz in kateri hormon pri tem igra ključno vlogo je za Slobodno Dalmacijo komentirala endokrinologinja dr. Sanda Tešanović iz dubrovniške poliklinike Hygea.

»Kortizol je hormon, ki ga izločajo nadledvične žleze in je poznan kot stresni hormon. Ima številne fiziološke učinke v telesu, saj so receptorji za kortizol prisotni skoraj v vseh tkivih,« pojasnjuje dr. Tešanović. Zaradi te razširjenosti kortizol vpliva na imunski, srčno-žilni, dihalni, reproduktivni in mišično-skeletni sistem, pa tudi na kožo, sluznice ter centralni živčni sistem. Njegovo izločanje nadzoruje občutljiva os hipotalamus–hipofiza–nadledvična žleza. »Mehanizem delovanja hormona se odvija v vsaki celici in je zelo kompleksen,« dodaja.

Kako torej nezdrav odnos vodi do povečanja kortizola, razloži psihoterapevtka Željka Radnić: »Toksična zveza je odnos, v katerem je ogroženo vaše duševno, psihično ali telesno zdravje. Zanjo so značilni nezdravi vzorci, kot so pomanjkanje spoštovanja ali neupoštevanje mej. V takšnih odnosih so pogosti konflikti, manipulacija, zanemarjanje ali verbalno/čustveno nasilje. Izpostavljenost takšnemu stresu spodbuja telo k povečani proizvodnji kortizola – hormona stresa, ki je povezan s povečano željo po hrani, zlasti mastni, sladki in kalorični.«

Kortizol ni samo »hormon stresa«, ima tudi svojo vsakodnevno rutino. »Kortizol se čez dan izloča v določenem ritmu – najvišje vrednosti doseže zjutraj, nato pa čez dan upada. V stresnih situacijah – ki so del vsakdana – se raven kortizola pri zdravih ljudeh začasno zviša,« razlaga endokrinologinja.

A če to povečanje postane trajno in nenadzorovano, preide iz naravnega odziva v patološko stanje. »Patološke vrednosti kortizola se pojavijo pri njegovem avtonomnem izločanju – kar je lahko posledica tumorja nadledvične žleze, hipofize ali pa zaradi jemanja zdravil, ki vsebujejo kortikosteroide. Dolgotrajno povišan kortizol – bodisi zaradi bolezni bodisi zaradi terapije s kortikosteroidi – povzroča vidne spremembe v videzu. Pojavi se tako imenovan Kušingoidni videz – povečana telesna teža, otečeni obrazi, veke in predel za vratom, medtem ko so roke in noge vitkejše, mišice atrofirajo, maščoba pa se kopiči v osrednjem delu telesa. Koža postane tanjša, suha, nagnjena k modricam, zlasti po manjših poškodbah. Pogosto se pojavijo vijolične strije, predvsem na bokih in trebuhu. Možna je tudi povečana poraščenost,« opozarja zdravnica.

In to še ni vse: »Zadrževanje tekočine, povišan krvni tlak, psihična vznemirjenost – vse to so posledice. Lahko gre za blago ali močno psihično motnjo,« dodaja.

Ko čustva sprožijo hormone

Kortizol ne izloča le fizični stres – tudi čustveni stres ima velik vpliv.

»Vsi stresi, tudi čustveni, povzročajo povečano izločanje številnih hormonov, vključno s kortizolom. V teh trenutkih nestabilnosti se pojavljajo motnje apetita – lahko povečanje ali izguba – nespečnost, pridobivanje telesne teže ... Vse to vpliva na naš videz.«

In tukaj pridemo do pogosto slišanega stavka: »Od stresa sem zabuhla.« Kot kaže, to ni zgolj prispodoba, temveč natančen opis hormonskega neravnovesja.

V toksičnih odnosih se pogosto razvijejo vedenjski vzorci preživetja. »Ljudje v takšnih zvezah so pogosto socialno izolirani. Osamljenost je močan sprožilec za čustveno prehranjevanje, saj ljudje poskušajo zapolniti notranjo praznino. Hrana postane nadomestek za ljubezen, varnost ali občutek sprejetosti. Ko jemo zaradi čustev, ne lakote, vstopimo v začarani krog, ki prinaša več bolečine kot olajšanja. Ta cikel izgleda takole: Čustva → prenajedanje → krivda → nova negativna čustva → novo prenajedanje.

Dobra novica je – telo ima sposobnost okrevanja. A hitrost povratka je – kot pravi dr. Tešanović – odvisna predvsem od nas.

»Vse je odvisno od tega, kako močni smo, da prebrodimo težave. Da si rečemo: Zmorem, moram in bom. Pomembna je podpora družine in prijateljev, pa tudi pozitivna energija, optimizem, zdrava prehrana, telesna aktivnost in vera vase. Takrat se telo povrne v ravnovesje.«

Kortizol ni sovražnik – dokler mu ne dovolimo, da prevzame nadzor. Naše telo vsak dan niha med prilagajanjem in preobremenitvijo – odločilno pa je, kako se odzovemo na stres. Torej, naslednjič, ko imate občutek, da vas je stres »zmečkal«, da ne spite, da ste zabuhli – se ne sprašujte, ali si domišljate. Morda vam telo res nekaj sporoča – v jeziku hormonov.

