Elvira Devetak, ekonomska tehnica, zdaj že upokojena, je po srcu raziskovalka zakonitosti prehrane, pridelane po biodinamični metodi. »V biodinamiko me je popeljal bivši mož,« pravi. »Na tem področju sem se izobraževala v Italiji in Švici. Leta 2006 sem prevedla knjigo receptov in prehranskih nasvetov Kuhinja na osnovi žitaric v ritmu s tednom Emme Graf.« Ljudje naj jedo le tisto, kar v določenem letnem času raste v njihovi okolici. Pravi, da je za njo napornih 13 let, ko je izgubila mamo, se ločila, doživela sestrino smrt, ki je 2020. umrla za rakom trebušne slinavke; leta 2021 ji je umrl o...