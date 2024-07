Po ožigu meduze je bistveno hitro ukrepanje

Brezskrbne počitnice na morju, ob rekah ali pa v hribih lahko s svojimi piki ali ugrizi hitro prekinejo živali. Zelo težko se jim je popolnoma izogniti, saj nas lahko presenetijo med plavanjem, sprehodom po peščenih plažah ali zaraščenih travnikih. Vsekakor si je dobro zapomniti, kaj storiti, ko nas napadejo.

Če vas v vodi ožge meduza, naj bo prvi korak spiranje ožigalk s kože. In to vedno v morski vodi. V takih primerih na sladko vodo pozabite. Mesto ožiga potem izpiramo z mešanico vode in kisa. »Bolečina mine po nekaj urah, srbečica pa po nekaj dneh,« pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). »Prizadete kože ne smemo drgniti, po potrebi uporabimo sredstva proti bolečinam in alergiji,« še svetujejo. Podobno ravnamo po ožigu morske vetrnice. »Tudi pri tej vrsti živali se pojavi bolečina s srbečico, lahko pa tudi izpuščaj, ki se pozneje spremeni v gnojne mehurje.« Na NIJZ še pravijo, da se po stiku z morsko vetrnico lahko pojavijo glavobol, šibkost ali bolečine v mišicah.

Domača lekarna Da si boste ob piku ali ugrizu živali lahko čim prej pomagali, je na dopust dobro vzeti t. i. domačo lekarno. V njej naj bodo med drugim protibolečinske tablete, pinceta, sterilna gaza in povoj. Pametno je vzeti sredstva za zaščito pred piki žuželk in pred komarji. Nikar ne pozabite na sredstva za zaščito pred soncem. Poleg kreme za sončenje (ta naj ima seveda visok faktor, 30 ali več) je s seboj dobro imeti kreme, s katerimi si boste lajšali bolečine zaradi morebitnih sončnih ali drugih opeklin.

Poškodbe po ožigu meduze so lahko hude. FOTO: Alessandra Gatti/Getty images

Če stopite na morskega ježka, si pri odstranjevanju zelo krhkih bodic pomagajte s pinceto. Včasih bodice težko opazimo, ker so se zarile globoko v kožo. V tem primeru sledimo modrikasti barvi, ki se pojavi na predelu vboda. Sicer pa se je iglic najlažje znebiti s kisom, saj jih zmehča in jih tako lažje izvlečemo.

Pazite na pijače

Boleče izkušnje ob srečanju z živalmi imamo lahko tudi na plaži oziroma ob pitju koktajla na terasi lokala. Kaj hitro se lahko zgodi, da vas bo pičila osa ali čebela. Med poležavanjem v senci pod borovci v kampu vas lahko ugrizne črna vdova, morda celo kača. Kar se tiče ose, bodite pozorni, da vam ta ne pade v pijačo. Če boste žuželko pomotoma spili, lahko tvegate zadušitev, še posebno če vas bo pičila v predel ustne votline. Ob piku hladimo jezik z lizanjem ledene kocke in obiščemo zdravnika. Če nas piči čebela, odstranimo morebitno želo, pri čemer predela pika ne stiskamo, saj tako v kožo pride še več strupa. »Hladimo z mrzlimi obkladki. Uporabimo lahko mazila proti srbenju in lokalni alergijski reakciji,« svetujejo na NIJZ.

V Istri in Dalmaciji, torej v tistih predelih Hrvaške, ki so poleti med Slovenci še kako priljubljeni, lahko naletimo tudi na črne vdove. Gre za edinega pajka v Evropi z ugrizom, nevarnim za človeka. Pri ugrizu izloči živčni strup, ki povzroči težave šele čez kakšno uro. Prvi znak, da nekaj ni v redu, lahko vidite na predelu pika. Tam nastaneta oteklina, rdečina, koža odmira z luščenjem. Hkrati se pojavi huda bolečina, ki se širi v trup in ude. »Dihanje postane boleče in naporno. Bolniku je slabo, lahko bruha, preveč se znoji in slini. Pojavijo se tresenje, parestezije v udih. Težave lahko trajajo več dni,« na NIJZ naštevajo simptome in dodajo, da občutljivejši lahko umrejo zaradi odpovedi srca ali dihanja. Tisti del telesa, ki je imel bližnje srečanje s črno vdovo, postavite v vročo kopel, saj je strup občutljiv za visoko temperaturo. Sledi naj imobilizacija uda. Seveda je nujen pregled pri zdravniku, ki lahko v hujših primerih uporabi serum oziroma protistrup.

Ni prijetno stopiti na morskega ježka. FOTO: Valdas Jarutis/Getty images

V hribih pa denimo lahko srečate tudi kačo. V primeru njenega ugriza čim bolj mirujte. »Ob vsakem najmanjšem premiku se namreč strup širi naprej po telesu,« opozarjajo na NIJZ in dodajajo, naj takoj pokličemo nujno pomoč, rano sterilno prevežemo ter ud imobiliziramo.